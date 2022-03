Comunicado de prensa de Business Wire: Interactive Brokers Group, Inc.

Dado que fue desarrollada específicamente para inversores de todo el mundo, IBKR GlobalTrader es sumamente cómoda, porque les permite hacer depósitos en hasta 23 monedas diferentes. Estos depósitos se convierten automáticamente a tasas interbancarias en la moneda qua haga falta para comprar y vender acciones en todos los mercados y geografías. Para los inversores que buscan una diversificación mundial pero no saben bien en qué invertir, el escáner IBKR GlobalAnalyst los ayuda a identificar las oportunidades de inversión de todo el mundo. Una vez que lo hace, pueden utilizar la aplicación IBKR GlobalTrader para aprovecharlas.

"A medida que más personas descubrían los beneficios de participar activamente en los mercados financieros, aumentó la necesidad de contar con una aplicación de negociación de acciones que sea simple y fácil de usar", comentó Steve Sanders, vicepresidente de Marketing y desarrollo de productos de Interactive Brokers. "La herramienta IBKR GlobalAnalyst ayuda tanto a los inversores principiantes como a los experimentados, de modo que puedan encontrar oportunidades de inversión y luego utilizar la aplicación simple de IBKR GlobalTrader para operar acciones en todo el mundo".

Los costos de negociación en IBKR GlobalTrader son trasparentes y bajos. Para los inversores que operan fuera de EE. UU., las comisiones son de apenas USD 0,0035 por acción, mientras que a los residentes de EE. UU. no se les cobra comisión en las acciones estadounidenses. Las comisiones en las transacciones de Forex son de 3 puntos básicos (0,03%) sobre el valor comercial, sin diferenciales ni márgenes ocultos.

Las herramientas y funciones adicionales que se ofrecen en la aplicación IBKR GlobalTrader son:

-- Acciones fraccionarias: Con esta característica, los inversores pueden invertir en acciones estadounidenses con apenas USD 1, independientemente de la cotización bursátil.

-- Swap: Intercambie posiciones en la misma cantidad de dólares de un valor a otro. Con un solo toque, los inversores pueden comprar las acciones que deseen y vender las que ya no quieran tener.

-- Negociación de criptomonedas: Opere Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) o Litecoin (LTC) con Paxos Trust Company y con la aplicación IBKR GlobalTrader; esta función es para todos los clientes de IB LLC.

-- Recursos educativos gratuitos: los inversores pueden obtener más información sobre los mercados, el comercio y la inversión en IBKR Campus.

IBKR GlobalTrader está disponible en la App Store de Apple y en Google Play. Los inversores pueden registrarse para hacer una prueba gratuita sin compromiso.

Para más información, visite: Estados Unidos y países atendidos por IB LLC: https://globaltrader.interactivebrokers.com Canadá: https://globaltrader.interactivebrokers.ca Reino Unido: https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk Europa Occidental: https://globaltrader.interactivebrokers.ie Europa Central: https://globaltrader.interactivebrokers.hu Australia: https://globaltrader.interactivebrokers.com.au Hong Kong: https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk India: https://globaltrader.interactivebrokers.co.in Singapur: https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

La calificación y la disponibilidad del producto pueden variar según el país de residencia legal.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen ejecución de transacciones bursátiles automatizada y custodia de valores, commodities y cambio de divisas las 24 horas en más de 135 mercados y numerosos países y monedas a cliente de todo el mundo desde una cuenta de inversión integrada IBKR única. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de capitales de riesgo, grupos de operaciones comerciales por cuenta propia, asesores financieros y agentes de bolsa de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma sofisticada y exclusiva para la administración de sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros clientes transacciones bursátiles y precios de ejecución ventajosos, herramientas de administración de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión, todo a un costo bajo o nulo, con el objetivo de que puedan colocarse en una posición ideal para obtener rendimientos de inversión superiores. Barron colocó a Interactive Brokers en el primer puesto, con 5/5 estrellas en su informe Best Online Broker Review del 26 de febrero de 2021.

Contacto

Interactive Brokers Group, Inc. Prensa: Katherine Ewert, media@ibkr.com

