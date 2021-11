Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006088/es/

Cirium data shows the global flights tracked and fuel burn Jan-Nov 2021 versus 2019. (Graphic: Business Wire)

Los nuevos datos de Cirium muestran que las aerolíneas han consumido un 40 % menos de combustible en los vuelos de 2021 en lo que va de año en comparación con el mismo período de 2019.

Esta reducción de las emisiones de carbono producidas por los vuelos se atribuye a la disminución del número de vuelos en todo el mundo debido al dramático impacto que tuvo la COVID-19 en los viajes aéreos. Los vuelos registrados en lo que va de año han disminuido un 29 % con respecto a 2019.

El consumo de combustible ha aumentado a medida que los vuelos nacionales e internacionales se han empezado a recuperar, pero no tanto como se esperaba en comparación con el año 2019, antes de la pandemia. Las aerolíneas han hecho volar sus aviones muchas menos horas y han dado prioridad a los aviones más eficientes.

"Para alcanzar los objetivos tan ambiciosos de la aviación de llegar a un nivel de emisiones netas nulo en 2050, es necesario conocer a fondo todos los elementos de una aeronave y las operaciones de vuelo exactas", afirma Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium.

"El Monitor Global de Emisiones de Aeronaves de Cirium cuenta con datos de la máxima calidad y validez. La necesidad de una mayor sostenibilidad es indudable y Cirium se compromete a apoyar la toma de decisiones de la industria basada en un seguimiento preciso de las emisiones de carbono".

La singularidad del producto radica en los datos, que se obtienen del almacén de datos más amplio y exhaustivo del sector de la aviación. Ninguna otra fuente independiente puede proporcionar cálculos basados en los mismos conjuntos de datos combinados. Los cálculos de datos personalizados del Monitor se basan en cientos de variables de vuelo y de aeronaves para lograr la máxima precisión. Entre esas variables se incluyen los tiempos reales de vuelo y rodaje, la configuración de la cabina, el peso en vacío de la aeronave, el tonelaje de carga asumido, el tipo de aeronave/motor, el equipamiento de las aletas, la antigüedad de la aeronave y mucho más.

Las pruebas realizadas con el Monitor Global de Emisiones de Aeronaves han validado su precisión en el orden del 1 %.

El Monitor Global de Emisiones de Aeronaves incluye opciones personalizadas para las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Utiliza perfiles completos de vuelos y aviones reales, que se fusionan con modelos de consumo de combustible en bloque.

Aunque la aviación ha reducido sus emisiones totales este año, los viajes se están recuperando, y las previsiones de Cirium apuntan a una recuperación global hasta los niveles de 2019 que podría producirse en 2023. La Previsión de Flotas de Cirium también predice que, basándose en la capacidad de vuelo de la creciente flota que estará en servicio en 2039, el consumo de combustible puede alcanzar los 485 millones de toneladas. Esto equivale a emisiones de CO2 por unos 1530 millones de toneladas, sin tener en cuenta las iniciativas de combustibles de aviación sostenibles (SAF) ni la compensación.

Las emisiones de carbono y el consumo de combustible de los vuelos se están convirtiendo cada vez más en el centro de atención de todas las compañías aéreas, los aeropuertos, la financiación de la aviación, los fabricantes de aviones, la gestión del tráfico aéreo, los gobiernos y los proveedores de combustible.

La exhaustividad del Monitor Global de Emisiones de Aeronaves de Cirium permitirá a las organizaciones hacer un seguimiento de las emisiones como medida de eficiencia, comprender aspectos del costo total de propiedad, entender el perfil de un operador actual, comprender mejor el impacto climático, comparar con la competencia y crear modelos de demanda de combustible.

Para más información, visite https://cirium.com/EmissionsMonitor.

-Fin-

Para más información, visite https://www.cirium.com y siga las actualizaciones de Cirium a través de LinkedIn y Twitter.

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006088/es/

Contacto

Para consultas de la prensa, contactar con: Mike Arnot, Juliett Alpha en cirium@juliettalpha.com o el equipo de prensa de Cirium en media@cirium.com

© 2021 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.