Comunicado de prensa de Business Wire: Bittrex Global GmbH

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005324/es/

Gracias al uso de tecnologías de cadena de bloques, YellowHeart Protocol está transformando lo que pueden hacer las entradas al igual que la manera en que se crean, venden y revenden. A través de este protocolo, las entradas ahora se ofrecen como tokens no fungibles (non-fungible tokens, NFT) y se mejoran con nuevas capacidades habilitadas por el token de utilidad HRTS. A diferencia de las entradas tradicionales, las entradas NFT ofrecen música, video y experiencias interactivas. Estas entradas permiten a los artistas comunicarse directamente con sus fanáticos y brindan la posibilidad a los artistas y establecimientos de obtener una parte de las ganancias por cada entrada vendida.

El YellowHeart Protocol se creó para reunir a un ecosistema entero compuesto, entre otros, por fanáticos, artistas, equipos deportivos, marcas, establecimientos, promotores de eventos, para participar en este progreso. Esta comunidad se reúne en el mercado NFT de YellowHeart, al que se puede acceder en línea en yh.io o a través de la aplicación móvil YellowHeart para iOS y Android.

"Además de los NFT de las entradas, el mercado de YellowHeart también ofrece NFT de música, NFT coleccionables y NFT comunitarios. Ya es el lugar favorito para que los músicos participen en la revolución NFT, donde una comunidad de creadores que crece vertiginosamente se une a artistas como Maroon 5, The Beatles y XXXTentacion. Con el lanzamiento del token HRTS, ahora cualquier persona puede unirse a esta comunidad y quienes posean tokens HRTS podrán interactuar entre sí de formas innovadoras, lo que creará una plataforma descentralizada de pares para la emisión de entradas y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ser miembros fundadores y proveedores de tecnología del ecosistema YellowHeart", expresó Josh Katz, fundador y CEO de YellowHeart LLC.

"Nos complace haber seleccionado YellowHeart como el primer proyecto que se lanzará en Starting Block. Representa señales prometedoras en el nuevo mundo de la venta de entradas y música en la Web 3, y estamos felices de apoyar y generar más conciencia sobre este proyecto a través de nuestra plataforma IEO", comentó Stephen Stonberg, CEO de Bittrex Global.

"Después del exhaustivo proceso de calificación de IEO realizado por nuestro equipo durante varios meses, HRTS fue seleccionado como el primer proyecto para debutar en Starting Block por muchas razones, en particular la calidad de su valor de utilidad simbólico, la valoración totalmente diluida, el balance de oferta y demanda circulante, la hoja de ruta del producto, la experiencia del equipo, la marca y los logros de los socios. Nos entusiasma pensar en el futuro de YellowHeart Protocol y creemos que la incorporación del token HRTS al ecosistema de Bittrex Global aportará un valor significativo para todos nuestros usuarios, especialmente para aquellos que tienen la suerte de ingresar a la IEO", afirmó Chris Sinkey, Director de Cotización y Director Comercial de Bittrex Global.

Los nuevos proyectos que consideren la IEO pueden utilizar y aprovechar la reputación de Bittrex Global como una de las bolsas intercambios de activos digitales más seguras del mundo, que se compromete a utilizar protocolos de seguridad avanzados mientras cumple con el gran número de medidas regulatorias en todo el mundo.

La venta de tokens de YellowHeart Protocol (HRTS) se lanzará el 10 de mayo de 2022 a las 13:00 h UTC a través del bloque inicial Bittrex Global.

Obtenga más información en https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-HRTS

Exención de responsabilidad:

Este comunicado no es una oferta de títulos para la venta en los Estados Unidos. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención de los registros conforme con la Ley de Valores de 1933. Cualquier oferta pública de valores a efectuarse en los Estados Unidos se hará mediante un prospecto que podrá obtenerse del emisor o tenedor vendedor del valor y que contendrá información detallada sobre el emisor, así como estados financieros. No existe ninguna intención de registrar ninguna parte de la oferta actual o propuesta en los Estados Unidos.

ACERCA DE YELLOWHEART PROTOCOL

El YellowHeart Protocol utiliza tecnologías de cadenas de bloques y NFT para irrumpir en el sector de la venta de entradas y transformar la forma en que se conectan artistas y fanáticos.

ACERCA DE YELLOWHEART LLC

YellowHeart LLC es el proveedor de tecnología y socio de lanzamiento de la plataforma YellowHeart. Su mercado de NFT de entrada, NFT de música y tokens comunitarios atrae a artistas de primer nivel como Kings of Leon, Maroon 5, XXXTentacion, Brandi Carlile, ZHU y muchos más.

ACERCA DE BITTREX GLOBAL

Bittrex Global, la bolsa de intercambio de activos digitales más segura del mundo, brinda servicios a clientes minoristas e institucionales en todo el mundo. Bittrex Global asume el compromiso de ayudar a los usuarios a generar riqueza y facilitar la compra y el intercambio de más de 250 tokens. Gracias al uso de tecnologías de vanguardia, protocolos de seguridad avanzados y una sofisticada estrategia de billetera elástica de múltiples etapas, la compañía brinda una experiencia de alto nivel para clientes profesionales y principiantes por igual. Bittrex Global es un actor clave para impulsar la adopción generalizada de métodos seguros y descentralizados a fin de generar riquezas sin dejar de cumplir y adherirse al gran número de medidas regulatorias en todo el mundo.

Bittrex Global GmbH está registrada en la Autoridad para los Mercados Financieros en virtud de la Ley del 3 de octubre de 2019 sobre tokens y proveedores de servicios de TT (TVTG) en Liechtenstein para operar como proveedor de servicios de intercambio de TT, depositario de tokens de TT y emisor de tokens en nombre y por cuenta de terceros. Bittrex Global (Bermuda) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Bermudas y tiene licencia como empresa de activos digitales de Clase F en virtud de la Ley de Empresas de Activos Digitales de las Bermudas de 2018 para operar como una bolsa de activos digitales, proporcionar servicios de cartera de custodia y operar como un proveedor de intercambio derivado de activos digitales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005324/es/

Contacto

Sarah Evans Relaciones Públicas de Sevans sarah@sevanspr.com 224-829-8820

Sarah Mawji Relaciones Públicas de Sevans sm@sevanspr.com

Julia Lazniuk Relaciones Públicas de Sevans PR Julia@sevanspr.com

Clare Kennedy YellowHeart pr@yellowheart.io

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.