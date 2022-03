Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

Las calificaciones de ADM y AVM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

La revisión de las perspectivas a positivas de la FSR y ICR de largo plazo de la compañía refleja el reforzamiento constante de su fuerte nivel de fortaleza de balance mientras mantiene el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de manera consolidada, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), respaldado por resultados netos positivos, en conjunto con estrategias para ser más eficiente.

Las calificaciones de ADM y AVM también reflejan su afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, como un punto clave para su crecimiento en el mercado latinoamericano. Las calificaciones también consideran su sólido programa de reaseguro respaldado principalmente por el grupo.

ADM y AVM iniciaron operaciones en 2004 y son propiedad de Assurant Holding México, S. de R.L. de C.V., la cual es parte de Assurant, Inc. El canal de distribución para ambas compañías se basa en una estrategia de ventas a través de instituciones financieras, compañías automotrices y de telecomunicaciones, así como minoristas, entre otros.

ADM y AVM se adhieren a las prácticas de suscripción, así como de administración integral de riesgos y de gobierno corporativo de su grupo, al mismo tiempo que reciben soporte de reaseguro y se benefician de su reconocimiento de marca para expandir su participación de mercado en México. Ambas subsidiarias se benefician de las aportaciones de capital del grupo cuando sean necesarias, para respaldar sus metas de crecimiento.

En 2020 y 2021, ADM mantuvo su fortaleza de balance en niveles fuertes, dado que la compañía continuó fortaleciendo su base de capital mediante la reinversión de las ganancias. El crecimiento de primas durante 2021 se vio beneficiado por la reapertura de la actividad minorista y comercial, así como de alianzas comerciales con distribuidores de alto perfil. ADM ha podido mantener la rentabilidad a diciembre de 2021 a través de resultados técnicos positivos, respaldados por ingresos por inversiones.

En 2020 y 2021, la fortaleza de balance de AVM se mantuvo en un nivel fuerte, respaldada principalmente por resultados positivos. Los resultados técnicos de AVM se beneficiaron de una liberación de reservas durante 2021. La compañía presentó resultados netos positivos a diciembre de 2021, respaldados por una suscripción rentable y fortalecidos por ingresos por inversiones.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para ADM y AVM incluyen un reforzamiento sostenido de su fortaleza de balance fuerte, respaldado por la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR, así como resultados favorables en el desempeño operativo. Por el contrario, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si se observa un deterioro sustancial en el desempeño operativo que resulta en un decremento en la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

Podrían ocurrir acciones negativas en la calificación si el apoyo de la matriz o la importancia estratégica de las subsidiarias para el grupo se llega a deteriorar en la opinión de AM Best.

