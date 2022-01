Comunicado de prensa de Business Wire: Alpha Blue Ocean

El 13 de enero de 2021, WISeKey lanzó su primer picosatélite a través del cohete Falcon 9 de SpaceX (*), como parte de la misión Transporter-3 para crear el primer NFT desde el espacio.

El NFT será captado por la estación satelital WISeSat en La Línea, en el sur de España, y se acuñará en el mercado de NFT WISe.ART.

Pierre Vannineuse, fundador y Director de sistemas informáticos de Alpha Blue Ocean, declaró: "Desde Alpha Blue Ocean nos gustaría destacar el logro tecnológico de hardware y software que alcanzaron los equipos de WISeKey. Este logro permitirá que el ecosistema de los NFT evolucione hacia una constelación verdaderamente mundial porque generará el primer NFT desde el espacio. Estamos muy contentos por haber participado en la financiación de WISeKey para que se pueda cumplir este objetivo y nos complace ver que obtuvo el apoyo de gigantes de la industria como SpaceX (*), que apunta a ayudar a la humanidad a conquistar el espacio".

Esta operación se realizó a partir de algunas inversiones estratégicas recientes, en especial la de FOSSA Systems, el grupo dirigido por Julián Fernández. El satélite WISeSat es un satélite FOSSASAT-2E con seguridad reforzada, diseñado para reducir aún más el costo de los satélites CubeSat, que ya eran muy pequeños.

Amine Nedjai, gerente general de Alpha Blue Ocean, y todo el equipo tienen el gusto de felicitar al equipo WISeKey por su último logro, que ya ingresó a los anales de la historia.

Fundada en 2017, Alpha Blue Ocean es una accionista pionera y líder de financiación alternativa en Europa, en especial dentro de los sectores de las ciencias de la vida y la tecnología. Durante cuatro años, el grupo fundado por Pierre Vannineuse destinó 1500 millones de euros a compromisos financieros, la mayoría de los cuales fue invertido en proyectos de tecnología industrial de vanguardia.

Para obtener más información o para solicitar una entrevista con un ejecutivo de Alpha Blue Ocean, comuníquese con la oficina de prensa: pr@abo.co

"(*) SpaceX fue fundada por el empresario Elon Musk, quien también es conocido por muchos otros proyectos de alta tecnología y de alto riesgo como Tesla Inc. (TSLA: EE. UU.), The Boring Company, X.com, que ahora es parte de PayPal Holdings Inc. (PYPL: EE. UU.), Neuralink, OpenAI & Zip2, así como por ser un líder de opinión fundamental en el mundo de las criptomonedas y las NFT".

