"Comprensión profunda" e "inteligencia propia", dijo Esteban Lamothe sobre el público uruguayo

El ciclo de teatro argentino del Teatro Solís cierra este mes con “Sombras, por supuesto” de Romina Paula, una obra que reúne en su elenco a dos artistas muy reconocidos: Pilar Gamboa y Esteban Lamothe .

El grupo El Silencio, integrado también por Susana Pampín y Esteban Bigliardi, se reencuentra diez años después de su última presentación para poner en escena esta historia escrita por Romina Paula y que es construida a partir de múltiples contenidos.

"Toma una noticia, toma algo de la realidad, toma algo de nosotros, y ese caldo de cultivo que hace es fantástico. Yo digo en chiste que Romina escribe en trance y no tiene la menor idea de qué escribe y cuando estamos actuando es como 'ah'", expresó la actriz Pampín. "Cada vez que digo el texto entiendo una cosa nueva".

El texto trata sobre una antigua casa familiar en la que cuatro hermanos se encuentran para decidir qué van a hacer con ese espacio cargado de recuerdos. Poco a poco, la situación los irá llevando por un recorrido de emociones, silencios, afectos y huellas que deja el tiempo.

"No es una obra de denuncia ni reclamo, pero sí estamos mirando el mundo y eso sí o sí se filtra en la obra", reflexionó Lamothe.

"Sombras, por supuesto" cierra el ciclo del teatro argentino que organizó el Teatro Solís y para los artistas representó un oasis.

"Un respiro total. A nivel de la calidez de la gente, a nivel gobierno, a nivel todo. Y el espacio que se le da a la cultura en este país y en otros, y no en este momento en la nuestra que es un horror", destacó Pampín.

Lamothe también consideró que el público tuvo "una comprensión profunda" y que se notaba que eran "de teatro, entrenados".

"Al mismo tiempo con su inteligencia propia, porque se reían de partes que en Buenos Aires no se ríen. Una personalidad muy hermosa y muy uruguaya".