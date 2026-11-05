Cine: Subrayado en el estreno de "Caballo Salvaje Nueve", dirigida por el británico Martin McDonagh

Llega a la cartelera “Caballo Salvaje Nueve”, escrita y dirigida por el británico Martin McDonagh, director de “Tres anuncios por un crimen” de 2017 y “Los espíritus de la isla” de 2022, películas cuyos estrenos depararon nominaciones al Oscar a Mejor Película para cada una. Aquí tenemos una comedia negra sobre dos agentes de la CIA actuando en el Chile de 1973, previo al Golpe de Estado. Los agentes Chris y Lee interpretados magistralmente por John Malkovich y Sam Rockwell visitan la Isla de Pascua y ponen a prueba su amistad y la lealtad a sus superiores cuando comienzan a encontrarse con los lugareños. Como en todas las películas de McDonagh, el humor convive con la violencia y con personajes al borde del ridículo.

Subrayado estuvo presente en Santiago durante la premiere sudamericana y charló con el director sobre el vínculo entre los personajes.

El reparto incluye a la actriz chilena Mariana di Girolamo cuyo vínculo con el personaje de John Malkovich es clave para entender la trama. Su trabajo ha sido muy elogiado y muchos apuestan en ver su nombre en la temporada de premios.

Tuvo su estreno mundial en la competencia del Festival de Venecia, donde John Malkovich ganó la Copa Volpi al mejor actor. Su estreno en nuestro país es una oportunidad inmejorable para acercarse a una de las grandes películas de este año.

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