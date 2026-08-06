El Banco Central promueve el ahorro y crédito en pesos

El Banco Central del Uruguay (BCU) está impulsando el ahorro en pesos para ampliar el crédito en moneda nacional. Su presidente, Guillermo Tolosa, remarcó que el país es hoy una economía más sólida y segura, por la mayor apertura y diversificación comercial y el cambio en la matriz energética, que reduce el impacto del aumento del petróleo, entre otros factores.

Además, remarcó que la situación financiera del Estado ha tenido mejoras sustanciales, con la deuda en dólares que ha caído de 90 a 45% en los últimos 20 años, con plazos largos y alto nivel de reservas.

En las recientes Jornada de Economía del BCU, Tolosa planteó que -a pesar de estas fortalezas- el Uruguay tiene niveles muy bajo de crédito en moneda nacional, comparado incluso con varios países de la región. Explicó que esto es consecuencia, a su vez, de los bajos niveles de ahorro en pesos, siendo la mayoría de los depósitos bancarios en dólares y a la vista.

Atribuyó esta preferencia por depósitos en dólares a situaciones de crisis previas, y a las dificultades de los ciudadanos para incorporar el importante cambio en las condiciones económicas y la reducción de riesgos. “El riesgo país de Uruguay es el menor de la región y es similar y menor al de varios países europeos”, remarcó. “Este exceso de cautela conlleva costos, porque limita el crédito a la economía. Las empresas podrían crecer más y las personas mejorar su consumo, si hubiera más ahorro y crédito en pesos. Además, Uruguay es de los países con menor crédito hipotecario”, agregó.

Tolosa presentó los cambios reglamentarios y programas que el BCU está implementando para impulsar el ahorro y el crédito en moneda nacional. “Las decisiones financieras de las personas deben estar basadas en la evidencia y la buena información, dijo Tolosa. El ahorro no es solo un refugio, sino una palanca para el crédito y la actividad económica”, destacó.