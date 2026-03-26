RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENCOMIENDAS DEL EXTERIOR

Compras online al exterior suben 70% en el primer bimestre del año

A partir de mayo, el régimen cambia y comienza a aplicarse el IVA, con un máximo de 800 dólares anuales de compras, sin restricciones por envío.

encomiendas-amazon-compras-web.jpg

Durante el primer bimestre de 2026, el flujo de encomiendas postales internacionales siguió aumentando de manera significativa. Según el último reporte de Aduanas, el bimestre enero-febrero cerró con un total de 476.000 envíos, superando en 70% el registro del primer bimestre de 2025, marcando nuevos máximos históricos en el uso del régimen.

El régimen de franquicias vigente permite actualmente hasta tres envíos anuales de 200 dólares cada uno sin el pago de tributos (en la modalidad de correo expreso). A partir del 1º de mayo de este año, el régimen cambiará (Decreto Nº 50/2026): habrá un aumento del monto máximo anual, que pasará de los actuales 600 dólares a 800 dólares por persona física, manteniéndose la restricción de hasta tres envíos por año civil. No habrá límite de monto por envío.

Además, a partir del 1º de mayo comenzará a aplicarse el IVA (22%), con excepción de los envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (como Estados Unidos). Asimismo, los envíos realizados entre enero y abril se computarán para el nuevo tope anual.

oddone confiado en fortaleza de la economia; proyecto escenario de crecimiento mas moderado
Seguí leyendo

Oddone confiado en fortaleza de la economía; proyectó "escenario de crecimiento más moderado"

Lo más visto

video
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
El Informe de Nubel Cisneros

Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

Te puede interesar

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
HOGAR CUFRÉ

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario