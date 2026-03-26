Compras online al exterior suben 70% en el primer bimestre del año

Durante el primer bimestre de 2026, el flujo de encomiendas postales internacionales siguió aumentando de manera significativa. Según el último reporte de Aduanas, el bimestre enero-febrero cerró con un total de 476.000 envíos, superando en 70% el registro del primer bimestre de 2025, marcando nuevos máximos históricos en el uso del régimen.

El régimen de franquicias vigente permite actualmente hasta tres envíos anuales de 200 dólares cada uno sin el pago de tributos (en la modalidad de correo expreso). A partir del 1º de mayo de este año, el régimen cambiará (Decreto Nº 50/2026): habrá un aumento del monto máximo anual, que pasará de los actuales 600 dólares a 800 dólares por persona física, manteniéndose la restricción de hasta tres envíos por año civil. No habrá límite de monto por envío.

Además, a partir del 1º de mayo comenzará a aplicarse el IVA (22%), con excepción de los envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (como Estados Unidos). Asimismo, los envíos realizados entre enero y abril se computarán para el nuevo tope anual.