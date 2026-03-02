RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL CCIU

Comité Central Israelita del Uruguay refuerza medidas de seguridad tras ataques en Medio Oriente

La institución llamó a la comunidad a mantenerse atenta, respetar los protocolos y canalizar cualquier situación sospechosa ante las autoridades y la organización.

banderas-israel-rambla-montevideo-focouy

En un comunicado, dirigido a la comunidad, el CCIU informó que se encuentra siguiendo de cerca los acontecimientos globales y trabajando de manera coordinada con equipos técnicos y profesionales para fortalecer las medidas de seguridad en sus actividades e instituciones.

Según detalla el mensaje, la institución reforzó los protocolos preventivos con el objetivo de transmitir tranquilidad y continúa evaluando recomendaciones adicionales junto a los equipos correspondientes.

El comité confirmó que las actividades ya planificadas se desarrollarán con normalidad, priorizando el bienestar de todos los integrantes de la comunidad.

Asimismo, se solicitó colaboración activa: respetar las indicaciones de seguridad en cada evento e institución, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

El comunicado también exhorta a denunciar cualquier situación o actitud sospechosa ante las autoridades locales y comunicar los hechos al CCIU a través de su línea de Whatsapp 092 007 777.

“La prevención es una tarea de todos”, señala el texto, que cierra con el saludo tradicional por la festividad de Purim, que se celebra el 14 de marzo.

