Comisión Permanente trató Fonasa: para oposición hay "aumentos de tributos", gobierno defiende que "corrigió un error"

La Comisión Permanente del Parlamento recibió a los ministros de Economía , Gabriel Oddone , y de Salud Pública , Cristina Lustemberg , por los cambios introducidos al Fonasa , que implican menos devolución de los aportes a los trabajadores que anualmente tienen este beneficio.

Desde la oposición rechazan el cambio, consideran que no será eficaz, aseguran que fue un aumento tributario y cuestionan la forma en que fue comunicado, con un voz en off del presidente Yamandú Orsi con los periodistas y sin ningún anuncio previo en el Parlamento.

Para el gobierno era "oportuno, necesario introducir el cambio que es para una corrección en el diseño de estimación del costo equivalente del Fonasa", dijo Oddone.

Oposición

El diputado blanco Sebastián Andújar, miembro convocante, comenzó la sesión manifestando "profunda preocupación y nuestro rechazo al aumento de tributos vinculado con el Fondo Nacional de Salud". Sostuvo que espera recibir explicaciones políticas.

"Una decisión del Poder Ejecutivo que más allá de su formulación técnica o administrativa, constituye en los hechos un aumento de carga tributaria de las mayores de los últimos tiempos", aseguró.

Para Andújar es "un concepto ideológico de cómo debe administrarse el gasto público en nuestro país".

"Se trata de una decisión que impacta directamente en el salario, en el ingreso disponible de miles de uruguayos y uruguayas que ya de por sí enfrentan un contexto económico desafiante, con pérdida del poder adquisitivo, aumento del costo de vida y mayores exigencias fiscales", sostuvo.

"Este gobierno llegó al poder con un compromiso explícito y reiterado ante la ciudadanía, que es no aumentar impuestos. Fue la promesa central de campaña, formulada con claridad, defendida públicamente y utilizada como argumento para generar confianza en amplios sectores de la sociedad", agregó Andújar y dijo que fue un engaño al electorado, y que "el compromiso ha sido vulnerado".

"Se está aumentando impuestos, no hay otra definición válida. Cambiar el nombre no cambia la realidad", remarcó.

"Las promesas fiscales tienen un valor especial en democracia, porque afectan directamente la vida cotidiana de la gente. Cuando se quiebra la palabra empeñada, no solo se afecta el bolsillo, sino la credibilidad del sistema político. Y eso nos incluye a todos. No se puede ni debe engañar a los uruguayos con tanta desfachatez, ni con tanta ligereza, y mucho menos argumentar una cuestión de sex appeal en el momento de hacer una campaña electoral", dijo y resaltó: "Han naturalizado la mentira electoral".

Respecto a la crítica por el anuncio de Orsi ante los periodistas, "sin explicaciones contundentes y precisas sobre el tema".

"Al presidente lo han mandado a los palos", sostuvo. "Hacía pocas semanas que se había terminado de aprobar el presupuesto nacional, y no parece de buen gusto que el ministro de Economía, fue casi parte del plantel de legisladores por la cantidad de veces que tuvo que estar y venir a dar explicaciones o presentar la Rendición de Cuentas o el Presupuesto, no haya ni siquiera mencionado ninguna vez que esto iba a ocurrir", dijo. Por esto considera que quedó "invalida" la documentación presentada en esas instancias.

"No hay claridad sobre el destino del dinero", cuestionó.

El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que hay en este tema "un problema grave de confianza", en referencia a "lo dicho y no dicho" por ambos ministerios en comparecencias anteriores al Parlamento.

"El que autorizó este decreto, la persona que dijo vamos a hacerlo, con esa sinceridad que lo caracteriza, muy claro, con la sinceridad que caracteriza al presidente Orsi, dijo 'esto es para cubrir el déficit fiscal'. Dijo eso. Comete sincericidio una vez por semana. Y creo que es bueno. No dijo 'estamos corrigiendo un criterio técnico'. No", refirió Bordaberry.

Para el Partido Colorado, "el Estado estaría reteniendo dinero ajeno, que no le pertenece, no devolviéndolo. Metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Y la ministra de Salud Pública fue muy clara, muy franca, y dijo 'con esto vamos a poder dar más prestaciones, más recursos'".

"El problema de la salud es lo que están de los dos lados del mostrador. El problema de la salud son las roscas. El problema de la salud son los que le prestan servicios a las entidades de la salud y están del otro lado. El problema de la salud es que tenemos mutualistas fundidas y prestadores de servicios privados, médicos, empresas, todos ricos", aseguró Bordaberry.

Gobierno

En su interlocución, el ministro Oddone aclaró que la medida tomada con el cambio en Fonasa es "metodológico, cuyo principal fundamento es corregir un error en el diseño de la estimación del costo de promedio equivalente del Fonasa y que es un tema que estaba largamente planteado, largamente puesto sobre la mesa, por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, aproximadamente desde 2019, y que las dos administraciones anteriores, por razones diversas que no valen la pena considerar, entre otra cosas porque las desconozco, no fueron tomados en cuenta".

El ministro también habló de una "relación de equidad" en esta corrección, "en tanto permitía hacer un financiamiento del sistema más transparente y más relacionado con lo que son los costos y prestaciones de los beneficiarios del sistema".

Dijo que la iniciativa del Ministerio respecto a esto es anterior a la presentación del Presupuesto, pero que su aprobación se dio en los últimos días de diciembre. "No teníamos la resolución del Poder Ejecutivo firme hasta los últimos días del mes de diciembre".

"En la discusión pública surge la idea de que los criterios técnicos están en un lugar de segundo orden y que no tienen la relevancia que tienen. Por supuesto que esto es una decisión política, por supuesto que somos conscientes de cuáles son sus efectos políticos, pero en ningún caso una decisión de esta naturaleza, que tiene las implicancias que tiene, puede desconocer que los fundamentos técnicos son cruciales y es importante que todos pongamos el máximo esfuerzo para comprender cuál es el fundamento de naturaleza técnica que está detrás", señaló Oddone.

"Para nosotros esta es una medida que no tiene un componente fiscal. Aunque no podemos dejar de reconocer, por supuesto, que los recursos que se obtienen a raíz de la menor devolución van a ser aplicados para poder atender distintas iniciativas en materia presupuestal, que en particular el Ministerio de Salud Pública tiene, pero el fundamento por el cual esta medida fue tomada no tiene que ver con un tema de naturaleza fiscal. Aún si no hubiéramos tenido un escenario fiscal restrictivo, esta medida como ministro la hubiera impulsado", dijo.

"La devolución es menor porque corresponde que sea menor, porque hasta el momento se devolvía más de lo que correspondía, porque no se estaba calculando correctamente el costo que cada beneficiario le generó o le genera al seguro nacional de salud", aclaró el viceministro Martín Valcorba, tras una explicación del cálculo técnico.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió al marco sanitario del país, en el cual se tomó la decisión de modificar el cálculo del Fonasa. Y detalló que el sistema cubre a 2.653.873 personas, 74,2% de la población, con 1.800.060 mil aportantes activos.

"En el esquema vigente, en el entorno de 155.000 personas reciben devolución, lo que equivale solamente al 8% de los aportantes, por un monto total anual superior a 7.770 millones de pesos, aproximadamente 192 millones de dólares, con una devolución promedio cercana a los 50 mil pesos. Es importante subrayar que en la práctica, la devolución se concentra en los tramos de mayores ingresos. Los análisis de distribución muestran que el beneficio se ubica mayoritariamente en el 10% superior y que una vez aplicada la devolución, las tasas efectivas de aporte de estas personas pueden descender hasta entornos del 2%. Lo que tensiona el principio de contribución solidaria sobre capacidad de pago que inspira el modelo del Sistema Nacional Integrado de Salud", indicó.

En esa línea, agregó que "con la propuesta en discusión, el número de personas que recibiría devolución descendería al 4,3% de los aportantes".

También remarcó la importancia de sostener un seguro "público, solidario" a partir del "esfuerzo contributivo como del acompañamiento del Estado".

"Es por definición un sistema que se alimenta de los recursos del Estado, además de las contribuciones de trabajadores y empleadores", dijo y aseguró que con el cambio metodológico no se alteran los objetivos ni su naturaleza.

Oficialismo

El Frente Amplio manifestó su respaldo político a los ministros, en palabras del diputado Federico Preve.

"Un ministro con respaldo y un ministro sin respaldo no corre acá", aseguró el frenteamplista, en respuesta a expresiones del diputado blanco Juan Martín Rodríguez, que dijo que el ministro de Economía de este período no tenía respaldo político.

"Tienen el respaldo de toda la fuerza de gobierno. Empecé por esto porque parece bastante fuera de sitio, por no decir desubicado, el planteo", reiteró.

"El Fondo Nacional de Salud genera una cobertura y genera prestaciones, prestaciones obligatorias, que están siendo actualizadas y en este gobierno, en estos meses que vamos de gobierno, luego de casi siete años de no tener actualizado el plan integral, ya se han actualizado varias prestaciones y es importante. Porque tiene que ver con el acceso a la salud", remarcó Preve.

"De ninguna manera se está metiendo la mano en el bolsillo de nadie ni jineteando la plata de nadie. Porque lo que se está haciendo es generando una financiación del sistema con más solides interna y más solidaria", dijo en respuesta a acusaciones de Bordaberry.

Información en desarrollo.

