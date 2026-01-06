Comisión permanente trata como grave y urgente tema Venezuela; FA espera moción conjunta

"No me da lo mismo una declaración que salga únicamente con los votos del oficialismo a que salga una con votos de otros partidos. Porque un tema así creo que requiere cierto consenso", dijo Sierra sobre las diferencias que se han manifestado en los comunicados del Frente Amplio y los partidos de oposición. De todos modos, remarcó que "hay cosas en común".

"La declaración pública del Partido Nacional también condena la injerencia extranjera de Estados Unidos, de Donald Trump, en un país latinoamericano. Eso ya es un punto de partida de acuerdo que no es nada menor, a diferencia del Partido Colorado, que no lo expresa. Lamentablemente no condena que Donald Trump está invadiendo un país latinoamericano, con lo que representa para nuestra historia, como uruguayos en Latinoamérica, la injerencia de Estados Unidos que financiaron las dictaduras uruguayas y de Latinoamérica en general", dijo la diputada. Sobre esas diferencias, dijo que "serán parte de la negociación" de este miércoles.