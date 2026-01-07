Comisión Permanente: Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente emitieron declaración sobre Venezuela

Los legisladores de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente) emitieron este miércoles una declaración conjunta en el marco de la Comisión Permanente del Poder Legislativo que en su sesión analizó la situación política en Venezuela .

En el documento, expresan su "más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado".

Nacionalistas, colorados, cabildantes e independientes sostienen que la caída de Nicolás Maduro no implicó la caída del régimen dictatorial que mantiene su ilegitimidad, y entienden que "debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática, un país con plena vigencia del Estado de Derecho, y el respeto del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024, cuando eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente".

En el tercer punto de la declaración, apuntan al fracaso del derecho internacional y de los organismos internacionales en asegurar la protección de los derechos humanos y las debidas garantías para los venezolanos. Además, reclaman el cumplimiento de las normas penales y el sometimiento de los delincuentes a la Justicia. "Los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueron aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo", señalan.

Además, alertan del fracaso en el enfrentamiento a las organizaciones delictivas trasnacionales y la necesidad de adoptar normas que, en aplicación del principio de no intervención, impidan la injerencia de un Estado en otro y permitan la detención de integrantes de organizaciones terroristas y narcotraficantes, que se escudan en países y gobiernos para delinquir sin responder ante la Justicia.

"No justificamos intervención ni injerencia extranjera algunas, los únicos que deben definir el destino de los venezolanos son los propios venezolanos; pero la no injerencia no puede significar indiferencia, y para nosotros la realidad venezolana nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias extranjeras en territorio venezolano que hoy salen a la luz", subrayan desde la oposición.

Los legisladores reafirman su solidaridad con el pueblo venezolano que, durante la dictadura en Uruguay, recibió a miles de compatriotas en el exilio. Además, auguran "el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y el retorno de sus más de 8 millones de exiliados por el mundo".