Comisión Permanente: Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente emitieron declaración sobre Venezuela

Los legisladores de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente) emitieron este miércoles una declaración conjunta en el marco de la Comisión Permanente del Poder Legislativo que en su sesión analizó la situación política en Venezuela.
En el documento, expresan su "más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano", apuntan al fracaso del derecho internacional y de los organismos internacionales, y auguran "el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular".
En el documento, expresan su "más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado".
Nacionalistas, colorados, cabildantes e independientes sostienen que la caída de Nicolás Maduro no implicó la caída del régimen dictatorial que mantiene su ilegitimidad, y entienden que "debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática, un país con plena vigencia del Estado de Derecho, y el respeto del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024, cuando eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente".
En el tercer punto de la declaración, apuntan al fracaso del derecho internacional y de los organismos internacionales en asegurar la protección de los derechos humanos y las debidas garantías para los venezolanos. Además, reclaman el cumplimiento de las normas penales y el sometimiento de los delincuentes a la Justicia. "Los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueron aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo", señalan.
Además, alertan del fracaso en el enfrentamiento a las organizaciones delictivas trasnacionales y la necesidad de adoptar normas que, en aplicación del principio de no intervención, impidan la injerencia de un Estado en otro y permitan la detención de integrantes de organizaciones terroristas y narcotraficantes, que se escudan en países y gobiernos para delinquir sin responder ante la Justicia.
"No justificamos intervención ni injerencia extranjera algunas, los únicos que deben definir el destino de los venezolanos son los propios venezolanos; pero la no injerencia no puede significar indiferencia, y para nosotros la realidad venezolana nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias extranjeras en territorio venezolano que hoy salen a la luz", subrayan desde la oposición.
Los legisladores reafirman su solidaridad con el pueblo venezolano que, durante la dictadura en Uruguay, recibió a miles de compatriotas en el exilio. Además, auguran "el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y el retorno de sus más de 8 millones de exiliados por el mundo".
