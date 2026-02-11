RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a los grandes por hechos sucedidos en el clásico: Peñarol pagará 200 UR y Nacional 180 UR

El monto que Peñarol deberá abonar es de 370.400 pesos, mientras que Nacional deberá hacerlo por 333.360 pesos, por el ingreso de pirotecnia, banderas que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y banderas del otro equipo robadas.

clásico-verano-centenario

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Peñarol y a Nacional por los hechos sucedidos en el clásico de la Supercopa.

La sanción para el aurinegro es de 200 UR y para el tricolor de 180 UR, debido al ingreso de pirotecnia, banderas propias que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y banderas del otro equipo robadas.

El monto que Peñarol deberá abonar es de 370.400 pesos, mientras que Nacional deberá hacerlo por 333.360 pesos.

Foto: FocoUy. Nacional – Boston River en Florida.
Seguí leyendo

Torneo Apertura: Nacional debutó con triunfo 2-1 ante Boston River en Florida

Las sanciones fueron solo económicas porque ambos clubes no tienen antecedentes en esta temporada.

El clásico se disputó en el estadio Centenario, el pasado domingo 1° de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2021729681372856483&partner=&hide_thread=false
01.2026 - B - FALLO - CLUB ATLETICO PENAROL - CLUB NACIONAL DE FOOTBALL - 01.02.2026

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14 video
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
AOEC SE REÚNE ESTE JUEVES

Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, a pocos metros de los Dedos video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Dejá tu comentario