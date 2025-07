Comisión de Diputados votó citar a Negro por incidentes violentos en el clásico; también llamarán a sindicatos policiales

La citación fue propuesta por el presidente de la comisión, el diputado blanco Pedro Jisdonian. "Quedamos profundamente preocupados con lo que fueron las declaraciones del ministro ayer. Obviamente que los hechos del domingo no pueden pasar desapercibidos. Fue muy grave. Las consecuencias han sido muy importantes, y en la comisión hoy resolvimos citar al ministro del Interior y a los sindicatos policiales, para que den su punto de vista", dijo.

Para Jisdonian, además de cambios en normativa, debe haber "cambio de actitud" de autoridades tanto del gobierno como del fútbol. "No puede ser que cada vez que pasa algo las cámaras no andan o es complicado hacer un seguimiento", consideró.

"Estamos convencidos de que esto se termina con los violentos lejos de los estadios y la forma es justamente identificándolos y haciéndolos pagar con penas ejemplarizantes", afirmó.

El diputado dijo que la oposición no comparte que la policía no ingrese a las tribunas. "Los resultados han sido nefastos. Desde que la policía no está más en los estadios, son peores los problemas que se dan y creemos que a través de lo que ha sido la experiencia en otros países, la solución es con la Policía", aseguró.

"Lo que hay que hacer es colaborar de verdad a identificar a la gente, colaborar entre todos para que exista un respaldo para quienes tengan que tomar las decisiones de suspender los partidos, como este fin de semana, que el partido no debió haber seguido", dijo.