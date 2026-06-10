Comisión del Senado ratificó tratado entre Mercosur y países del EFTA; Ojeda afirmó que hay compromiso para votarlo

La comisión de Asuntos Internacionales del Senado ratificó el tratado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), grupo de países europeos que no integran la Unión Europea.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó la importancia de este acuerdo que abarca a los países Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza que integran el EFTA, "que tienen la capacidad adquisitiva muy alta".

"Si sumamos el Mercosur y los países del EFTA, son 300 millones de personas, y estos cuatro países están en el ranking de los más importantes a nivel de capacidad de consumo, pero yo creo que lo más importante es que estamos hablando es que no es como la Unión Europea, que están unidos. Tienen este tipo de acuerdo pero hemos negociado con cada uno de ellos", sostuvo el canciller.

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"Entre Suiza y Noruega nos han liberado prácticamente entre el 75 y el 95% de todos los productos de nuestro país, con los niveles de capacidad adquisitiva que tienen", dijo.

Consultado a propósito del tema, el senador Andrés Ojeda dijo que el tratado es fundamental.

"Me toca ser el miembro colorado de la comisión del Senado de asuntos internacionales. Le hemos reclamado desde el primer día al canciller y al gobierno la mayor apertura de mercados para que básicamente el Uruguay haga lo que tiene que hacer para crecer, colocar sus productos en el exterior con el arancel bajo cero, y conseguir inversiones. Este tipo de tratados van en ese camino", remarcó y afirmó el compromiso de que se vote.