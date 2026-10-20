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PARLAMENTO

Comisión del Senado aprobó proyecto de ley sobre "lenguaje claro", que ahora pasa a plenario; los detalles

“Lenguaje claro y comprensible. Derechos y deberes de los ciudadanos”, es el nombre del proyecto presentado por la senadora Blanca Rodríguez, y que tuvo el apoyo colorados.

COMISION-APROBO-LENGUAJE-CLARO

Comisión del Senado aprobó el proyecto de lenguaje claro presentado por la senadora Blanca Rodríguez. El Partido Colorado apoyó la iniciativa.

El proyecto se titula “Lenguaje claro y comprensible. Derechos y deberes de los ciudadanos”. El artículo 1 explica que “se entiende por 'lenguaje claro' el estilo de escritura orientado a la transmisión de la información en forma clara, sencilla, efectiva y sin opacidad”.

El proyecto plantea la obligación a todos los organismos públicos, estatales y no estatales a expresar en lenguaje claro, y sin distinción de canales, todos sus trámites, servicios, contenidos y comunicaciones dirigidas a las personas.

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En la exposición de motivos, la senadora frenteamplista detalla que la intervención propone ponerse en el lugar del ciudadano y pensar la comunicación desde allí, usar frases más cortas. Eliminar palabras técnicas o innecesarias y hablar directamente a la persona.

El artículo 5 refiere a la creación del consejo asesor integrado por un representante de la Facultad de Humanidades de la Udelar, de la Facultad de Información y un representante de cada universidad vinculada a la temática, así como del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros.

El proyecto será votado en el plenario para luego pasar a la Cámara de Diputados.

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