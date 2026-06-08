Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con lluvias y lloviznas, niebla y temperatura de 9º a 20º.
Comienzo de semana con persistencia de lluvias, niebla y tiempo que va de frío a fresco
Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con lluvias y lloviznas, niebla y temperatura de 9º a 20º. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas, nieblas y neblinas. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
El martes se espera una mañana húmeda con mucha nubosidad manteniendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en la zona sureste. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco y nublado, persistiendo la inestabilidad en la costa este.
Visibilidad muy reducida por niebla y humedad de 100%: así comenzó el sábado y este es el pronóstico
El miércoles la mañana se presentará húmeda con mucha nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
Lunes 8
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º
Martes 9
Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º
Miércoles 10
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º
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