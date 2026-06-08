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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana con persistencia de lluvias, niebla y tiempo que va de frío a fresco

Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con lluvias y lloviznas, niebla y temperatura de 9º a 20º. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con lluvias y lloviznas, niebla y temperatura de 9º a 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas, nieblas y neblinas. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El martes se espera una mañana húmeda con mucha nubosidad manteniendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en la zona sureste. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco y nublado, persistiendo la inestabilidad en la costa este.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Densa niebla en la mañana del sábado en Montevideo.
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El miércoles la mañana se presentará húmeda con mucha nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

Lunes 8

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º

Martes 9

Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º

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