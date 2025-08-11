RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana frío pero luego con ascenso de temperatura; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío en los próximos días, pero con ascenso de temperatura durante la tarde. Sin lluvias a la vista.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo muy frío, con heladas y posterior de formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con cielo algo a parcialmente nublado.

El martes comienza muy frío y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a templado con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

fin de semana muy frio, con temperaturas minimas bajo cero y alguna lluvia aislada
Fin de semana muy frío, con temperaturas mínimas bajo cero y alguna lluvia aislada

El miércoles nuevamente tendremos un inicio de jornada frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de mucha nubosidad y posterior descenso de temperatura.

Lunes 11

Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º

Martes 12

Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Miércoles 13

Zona Norte: máxima 20º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

