EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana con frío, lluvias y tormentas, el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé mal tiempo en el comienzo de esta semana: frío el lunes, lluvias y tormentas desde el martes. Los detalles para los próximos días.

nublado-lluvias-y-tormentas-tormenta-camara

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con tiempo frío a fresco, con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde se mantendrá templada a ligeramente cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con lluvias.

El martes tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias con periodos de mejoras parciales.

Alerta del Sinae a los centros departamentales de emergencia de todo el país.
El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia por llegada del ciclón extratropical

El miércoles se espera una mañana húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando por el suroeste con marcado descenso de temperatura.

Lunes 18

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Martes 19

Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 14º

Miércoles 20

Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º

