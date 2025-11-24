RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura y sin lluvias a la vista

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en los primeros días de la semana, con temperatura en ascenso y sin lluvias. Los detalles día a día.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta de fría a fresca con nubes dispersas observándose nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El martes comienza fresco en las primeras horas con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche seguirá fresca.

El miércoles nuevamente se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Lunes 24

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Martes 25

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Miércoles 26

Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 22º

