Comienza un viaje al origen de la vida: Falkor (too) realiza nueva expedición oceanográfica en aguas uruguayas

Desde noviembre, Uruguay será la base de una nueva expedición oceanográfica internacional que buscará al microorganismo que permitió la aparición de animales y plantas en la tierra.

La líder de la expedición, Cecilia Alonso, dijo a Subrayado que la partida es el 13 de noviembre y que el regreso está previsto para el 3 de diciembre a puerto.

"Vamos a estar efectivamente buscando a un grupo de arqueas que es un microorganismo que hace miles de millones de años se asoció con otro microorganismo para generar las células que después fueron evolucionando y dieron lugar a las formas de vida actuales que conocemos, incluso nosotros".

Alonso señaló que piensan que eso puede continuar ocurriendo y las células pueden seguir asociándose y dando origen a nuevas formas de vida.

"En Uruguay tenemos condiciones propicias por cómo es nuestro mar y porque además ya las encontramos. Tenemos un laboratorio microbiano marino frente a la laguna de Rocha y ahí dos veces los encontramos. Tenemos buenos indicios de que habitan entre nosotros".

La líder de la expedición dijo que realizarán transmisiones y que van a tomar muestras de sedimentos y agua. A bordo podrán reconstruir información genética de los microorganismos para conocer lo que está haciendo.

Los expertos recorrerán el mar uruguayo a bordo del Falkor (too) con el objetivo de avanzar en el conocimiento del océano y tendrán un importante intercambio con niños y jóvenes estudiantes de Rocha, Maldonado y San José.

Alonso dijo que la idea es que los alumnos se entusiasmen con estos temas que no son tan comunes. "Vamos a hacer conexiones desde el barco, pero en el marco de un proceso, que puedan irlo trabajando con sus maestros, profesores".