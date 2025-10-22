RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE

Comienza un viaje al origen de la vida: Falkor (too) realiza nueva expedición oceanográfica en aguas uruguayas

La líder de la expedición, Cecilia Alonso, dijo a Subrayado que la expedición comienza el 13 de noviembre y se extiende hasta el 3 de diciembre. Habrá intercambio con estudiantes de Rocha, Maldonado y San José.

buque-falkor-too-uruguay
pez-aguas-uruguayas-buque

Desde noviembre, Uruguay será la base de una nueva expedición oceanográfica internacional que buscará al microorganismo que permitió la aparición de animales y plantas en la tierra.

La líder de la expedición, Cecilia Alonso, dijo a Subrayado que la partida es el 13 de noviembre y que el regreso está previsto para el 3 de diciembre a puerto.

"Vamos a estar efectivamente buscando a un grupo de arqueas que es un microorganismo que hace miles de millones de años se asoció con otro microorganismo para generar las células que después fueron evolucionando y dieron lugar a las formas de vida actuales que conocemos, incluso nosotros".

es un hito en la investigacion: cientificas del pasteur disenaron modelo in vitro que recrea parasito toxoplasma gondii
Seguí leyendo

"Es un hito en la investigación": científicas del Pasteur diseñaron modelo in vitro que recrea parásito Toxoplasma gondii

Alonso señaló que piensan que eso puede continuar ocurriendo y las células pueden seguir asociándose y dando origen a nuevas formas de vida.

"En Uruguay tenemos condiciones propicias por cómo es nuestro mar y porque además ya las encontramos. Tenemos un laboratorio microbiano marino frente a la laguna de Rocha y ahí dos veces los encontramos. Tenemos buenos indicios de que habitan entre nosotros".

La líder de la expedición dijo que realizarán transmisiones y que van a tomar muestras de sedimentos y agua. A bordo podrán reconstruir información genética de los microorganismos para conocer lo que está haciendo.

Los expertos recorrerán el mar uruguayo a bordo del Falkor (too) con el objetivo de avanzar en el conocimiento del océano y tendrán un importante intercambio con niños y jóvenes estudiantes de Rocha, Maldonado y San José.

Alonso dijo que la idea es que los alumnos se entusiasmen con estos temas que no son tan comunes. "Vamos a hacer conexiones desde el barco, pero en el marco de un proceso, que puedan irlo trabajando con sus maestros, profesores".

INVESTIGACION PASADO DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

Te puede interesar

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: Hay fuertes indicios por estafa o fraude con garantía video
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
Javier García sobre anuncio de Orsi: Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie
PATRULLAS OCEÁNICAS

Javier García sobre anuncio de Orsi: "Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie"
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Dejá tu comentario