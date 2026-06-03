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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienza a subir la temperatura: frío de mañana y de templado a cálido de tarde

Nubel Cisneros prevé que este miércoles comience a subir la temperatura en todo el país, pasando de mañanas frías a tardes templadas e incluso cálidas en el norte, con máxima de 25º.

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Nubel Cisneros prevé que este miércoles comience a subir la temperatura en todo el país, pasando de mañanas frías a tardes templadas e incluso cálidas en el norte, con máxima de 25º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá tiempo estable comenzando a registrarse un aumento moderado y progresivo en la temperatura, permaneciendo frío a fresco en la noche.

El jueves comienza frío a fresco con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde las temperaturas continúan en ascenso generando condiciones templadas en el sur y este y ligeramente cálidas en el norte con nubosidad variable.

martes frio, nublado y con niebla, pero el miercoles comienza a subir la temperatura
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Martes frío, nublado y con niebla, pero el miércoles comienza a subir la temperatura

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 3

Zona Norte: máxima 22º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

Jueves 4

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Miércoles 3

Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

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