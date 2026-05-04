RECIBÍ EL NEWSLETTER
Crisis tricolor

Nacional perdió 3-2 con Albion en el Centenario y sumó su séptima derrota en el Apertura

El equipo tricolor quedó noveno con 19 puntos y los hinchas reaccionaron con silbidos e insultos en el final del partido. Jorge Bava dijo estar “decepcionado” por el resultado y el rendimiento.

Foto: FocoUy.&nbsp;

Foto: FocoUy. 

Nacional cayó 3-2 ante Albion en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, y profundizó su crisis deportiva. El tricolor acumula siete derrotas en el campeonato, seis victorias y un empate, y se ubica noveno con 19 puntos, a 12 del líder Racing.

Albion ganó con dos goles de Álvaro López y uno de Carlos Airala, mientras que Juan Cruz de los Santos y Agustín Rogel descontaron para el tricolor. El tercer tanto del equipo ganador llegó tras una jugada colectiva que tuvo 23 toques consecutivos.

Tras el partido, los jugadores de Nacional se retiraron silbados e insultados por los hinchas. El equipo dirigido por Jorge Bava jugó con mayoría de suplentes: Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez; Juan Cruz De los Santos; Pavel Núñez y Maximiliano Silvera.

danubio derroto 2-1 a nacional en el gran parque central por la fecha 13 del torneo apertura
Seguí leyendo

Danubio derrotó 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura

Bava dijo ante la prensa: “Los accidentes nos están costando caro, estoy decepcionado. Nunca voy a divulgar lo que pasa dentro de un vestuario”. Y agregó: “Decepcionado por el resultado y el rendimiento. Hay que asumir la responsabilidad, trabajar y revertir esto”.

Nacional viaja este lunes a Colombia, donde jugará el miércoles por la Copa Libertadores.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
POR LA CALLE JOSÉ CASTRO

Fueron interceptados y llevaban droga en el auto: a uno lo liberaron y el otro está a disposición de Fiscalía

Te puede interesar

Marcelo Abdala calificó de decepcionante y penoso el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos video
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Marcelo Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos
Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos video
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos
Personas que viven en la calle y son atendidas en refugios del Mides y la sociedad civil.
frío

El Mides adelanta medidas del plan invierno: "Todas las capacidades están activadas", dijo Gonzalo Civila

Dejá tu comentario