Nacional perdió 3-2 con Albion en el Centenario y sumó su séptima derrota en el Apertura

Nacional cayó 3-2 ante Albion en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, y profundizó su crisis deportiva. El tricolor acumula siete derrotas en el campeonato, seis victorias y un empate, y se ubica noveno con 19 puntos, a 12 del líder Racing.

Albion ganó con dos goles de Álvaro López y uno de Carlos Airala, mientras que Juan Cruz de los Santos y Agustín Rogel descontaron para el tricolor. El tercer tanto del equipo ganador llegó tras una jugada colectiva que tuvo 23 toques consecutivos.

Tras el partido, los jugadores de Nacional se retiraron silbados e insultados por los hinchas. El equipo dirigido por Jorge Bava jugó con mayoría de suplentes: Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez; Juan Cruz De los Santos; Pavel Núñez y Maximiliano Silvera.

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Bava dijo ante la prensa: “Los accidentes nos están costando caro, estoy decepcionado. Nunca voy a divulgar lo que pasa dentro de un vestuario”. Y agregó: “Decepcionado por el resultado y el rendimiento. Hay que asumir la responsabilidad, trabajar y revertir esto”.

Nacional viaja este lunes a Colombia, donde jugará el miércoles por la Copa Libertadores.