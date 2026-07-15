Comerciantes denuncian varios robos a su distribuidora: "Un día estuvieron de 11 de la noche a 4 de la mañana"

Una comerciante denuncia ola de robos a su distribuidora en Carrasco Norte. Analizan cerrar tras importantes pérdidas.

Según su relato, ingresaron ocho veces desde marzo a la fecha. Los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes fueron entregadas a la policía.

"Hay 96 videos de uno de los robos y todo el tiempo hay cámaras, todo el tiempo hay filmaciones, las caras de los tipos. Impunes, absolutamente impunes", sostuvo.

"Un día estuvieron de 11 de la noche a 4 de la mañana, entrando y saliendo. Tenemos cámara, alarma. Se las ingenian. Suena la alarma, se van, vuelven. Y así están. Cada vez que roban, nos rompen, tenemos que arreglarlo. Ya no podemos más. No se puede seguir trabajando así", remarcó.

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