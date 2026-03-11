Comerciante de Mercedes sufrió intento de estafa vía redes: "No me vayas a bloquear", le dijo el delincuente

Un comerciante de la ciudad de Mercedes sufrió un intento de estafa mediante redes sociales en las últimas horas.

Emanuel Borges dijo a Subrayado que lo estaban queriendo estafar en vivo vía Facebook y que la persona se comunicó de forma normal solicitándole el precio de una abertura. Él le pasa el costo y el hombre le dice que le sirve.

"Me dice bueno ahora te voy a hacer una transferencia. Me manda el archivo pdf y resulta que en vez de ser en pesos me gira en dólares. Me llama el hombre angustiado. Me pasó la vez pasada lo mismo, en esa oportunidad casi caigo porque entré incluso al link que me mandó y era igualito al cuando entras al E-Brou", contó.

Seguí leyendo Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato

Borges mostró parte de la conversación donde se escucha: "No me vayas a bloquear por favor tengo 70 años muchacho (...) si te llegó el dinero, ¿no te podés fijar?, pasarme una captura o algo porque mi esposa está desesperada".

Según relató, el hombre le pidió una captura de su cuenta bancaria para que su esposa se quedara tranquila. "Ellos cuando ven en cuál de mi cuenta tengo más plata, en esa se meten y me sacan todo", dijo.

Posteriormente, otro individuo se comunica diciendo que es de la casa central del Banco República y que lo llama por una transferencia que le enviaron por error.

"El señor en estos momentos está en línea con el Banco Santander. Estamos viendo la posibilidad de liberarte el dinero en cuenta para que no te bloqueen tu cuenta activa por un error que nunca cometiste".

Borges señaló que le enviaron un link con los datos para que ingrese los datos. "Se está haciendo el trámite con seriedad, veo que no estás muy interesado", le dice el supuesto funcionario. Ante esto el comerciante le responde que la idea es poder ayudar a esta persona.

"Al final terminé diciéndole de por qué hacerle esto a la gente trabajadora, de que el mal les va a alcanzar porque ellos están muy mal y ahí empezaron todos los mensajes", relató.

La comunicación terminó de esta manera: "Bueno Luis, pasen lindo, un abrazo grande".