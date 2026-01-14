Comenzó a regir la extensión de la licencia por paternidad: cuántos días más y en qué condiciones

En enero comenzó a regir la extensión de la licencia por paternidad para trabajadores dependientes y no dependientes registrados en el Banco de Previsión Social (BPS).

A los 17 días que ya tenían se agregan tres más, llegando ahora a 20 días corridos desde el nacimiento, explicó a Subrayado Lucía Cabrera, abogada de KPMG.

En el caso de los trabajadores no dependientes, los primeros tres días estarán cubiertos por la empresa contratante, y los 17 restantes por el BPS.

“El objetivo es que durante el período de licencia el trabajador gane lo mismo que si estuviera trabajando”, resumió la profesional.

Los funcionarios públicos también tienen desde ahora 20 días corridos, pero se agrega aquí la oposición de tomar esos 20 o 10 días hábiles si les es más conveniente en función de la fecha del nacimiento.

Estos es porque al no contar sábados y domingos (como en el caso de los privados) ni tampoco los feriados (que pueden caer entre semana), tal vez resulte más conveniente contar 10 días hábiles que 20 días corridos.

En caso de nacimientos múltiples o complejos (por ser prematuros u otras razones de salud), el trabajador tendrá 30 días de licencia paternal.

También hay licencia especial por adopción, en este caso tanto para hombres como para mujeres, y es por un total de 40 días.