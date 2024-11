Comenzó la venta de entradas para el partido de Uruguay ante Colombia en el Centenario

La AUF recuerda que las entradas se podrán adquirir a través del sitio de internet www.auftickets.uy y en los locales de la red Abitab.

Los niños de hasta 5 años, inclusive, ingresan gratis acompañados por un adulto mayor de edad.

Estos son los precios de las entradas para las distintas tribunas del Centenario.

Entradas-AUF.jpg

Comunicado a los hinchas de Colombia

“La AUF informa a los hinchas de la selección colombiana que asistirán al partido Uruguay vs. Colombia el próximo 15 de noviembre en el estadio Centenario que solo podrán ingresar con entradas para la zona destinada a la afición visitante (Tribuna América Puerta 24 – VISITANTE)”, dice el comunicado oficial, y agrega: “Es importante recordar que los aficionados colombianos que adquieran entradas en zonas reservadas para la hinchada uruguaya no podrán acceder al estadio y no se les reubicará en el sector visitante”.