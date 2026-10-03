Comenzó la Feria Internacional del Libro en la Intendencia con varias actividades

Hasta el 18 de octubre, la explanada, el atrio y el entrepiso de la Intendencia de Montevideo reciben la 48.ª edición de la Feria Internacional del Libro.

El público podrá recorrer estands, descubrir novedades editoriales y disfrutar de una amplia propuesta cultural, con entrada libre y gratuita.

Este año, Alemania será el país invitado de honor con una gran propuesta.

Seguí leyendo Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país

El horario en que abrirá la feria será de domingos a jueves: de 12:00 a 21:00 horas y los viernes y sábados de 10:00 a 22:00 horas.

El presidente de la cámara del libro, Álvaro Risso, contó que la propuesta de libros es variada y que habrá 50 expositores en más de 100 stands.

La directora de cultura de la Intendencia de Montevideo señaló que la feria tendrá más de 300 actividades para todas las edades y presencia de autores nacionales e internacionales.