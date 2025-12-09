Comenzó la atención presencial en sucursales del BROU para que jubilados y pensionistas tramiten sus prestamos

Desde este martes 9, comienza la atención presencial en las 130 sucursales del Banco República ( BROU ) todo el país para que jubilados y pensionistas puedan tramitar los préstamos de fin de año. Quienes perciben menos de 30.000 pesos nominales también pueden solicitarlo por teléfono o Whatsapp. A través de eBROU se accede a una bonificación adicional.

Los jubilados y pensionistas pueden renovar préstamos para pasivos, una línea de crédito que la institución brinda a esta población con tasas bonificadas.

La campaña comenzó en noviembre y ya se han acogido 100.000 personas, informó la gerenta general del organismo, Mariela Espino, a la web de Presidencia. La jerarca consideró que la edición 2025 será récord y alcanzará a casi 140.000 beneficiarios.

Esta herramienta cumple 20 años. Con motivo de ese aniversario, el BROU otorgará una bonificación en la tasa de interés de un punto, por lo que se establecerá en el entorno del 20% de interés anual en pesos. La institución invierte entre 150 y 200 millones de dólares en cada campaña, informó.

El capital máximo que se otorga mediante esta modalidad no podrá superar los 150.000 pesos uruguayos.

Las solicitudes en sucursales se organizan según el dígito verificador de la cédula de identidad, con fechas escalonadas y horarios extendidos.

Para quienes cobran por el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 9/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12

Dígitos 4 y 5: jueves 11/12

Dígitos 6 y 7: viernes 12/12

Dígitos 8 y 9: lunes 15/12

Para quienes no cobran por el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 16/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 17/12

Dígitos 4 y 5: jueves 18/12

Dígitos 6 y 7: viernes 19/12

Dígitos 8 y 9: lunes 22/12

A partir del 23/12 para todos los pasivos.