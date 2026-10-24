Lluvias y alguna tormenta aislada en las próximas horas, el domingo baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable durante el fin de semana, con lluvias y tormentas aisladas. El domingo baja la temperatura y mejora, y el lunes comienza frío, sin lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana a de este sábado se presenta aún inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad y algunas tormentas y lluvias aisladas en el norte, desmejorando nuevamente en el resto del país hacia tardecita y noche.

El domingo tendremos una mañana fría y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este, mejorando rápidamente con descenso de temperatura y disminución de nubosidad.

El lunes comienza frío con restos de nubosidad en la costa sureste, lo que en las primeras horas estará inestable el área. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, presentando bajas temperaturas en la noche. Sábado 24 Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º Domingo 25 Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º Lunes 26 Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

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