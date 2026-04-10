Comenzó campaña de declaración jurada de IASS; jubilados y pensionistas tienen formularios en web de DGI

La campaña personalizada para la presentación de la declaración jurada de IASS se adelantó este año y ya está disponible.

Los jubilados y pensionistas que presenten la declaración tendrán disponible en el portal web de la DGI un formulario con todos los ingresos por pasividades, pensiones y retenciones de las diferentes instituciones previsionales.

Para ingresar al formulario, se requiere de una clave y, en caso de no tenerla, se puede obtener en las redes de cobranza presentando la cédula de identidad. También se podrá ingresar con su identidad digital.

La presentación de la declaración jurada puede realizarse en plazo hasta el 31 de agosto de este año.

Desde la DGI, indicaron que la mayoría de los jubilados y pensionistas no están obligados a presentar la declaración jurada. Mientras tanto, los pasivos que se hayan jubilado por el régimen de AFAP deben presentar la declaración jurada del IASS 2025 si sus ingresos anuales superan los 963.510 pesos.

A partir del 28 de mayo, se cobrarán las devoluciones con origen en la declaración jurada y desde el 30 de junio comenzará el pago de las cuotas del saldo del impuesto.