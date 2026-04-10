RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIRECCIÓN DE RENTAS

Comenzó campaña de declaración jurada de IASS; jubilados y pensionistas tienen formularios en web de DGI

El plazo vence el 31 de agosto. A partir del 28 de mayo, se cobrarán las devoluciones con origen en la declaración y desde el 30 de junio comenzará el pago de las cuotas del saldo.

Declaración-jurada-DGI.jpg

La campaña personalizada para la presentación de la declaración jurada de IASS se adelantó este año y ya está disponible.

Los jubilados y pensionistas que presenten la declaración tendrán disponible en el portal web de la DGI un formulario con todos los ingresos por pasividades, pensiones y retenciones de las diferentes instituciones previsionales.

Para ingresar al formulario, se requiere de una clave y, en caso de no tenerla, se puede obtener en las redes de cobranza presentando la cédula de identidad. También se podrá ingresar con su identidad digital.

anep y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia
Seguí leyendo

ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia

La presentación de la declaración jurada puede realizarse en plazo hasta el 31 de agosto de este año.

Desde la DGI, indicaron que la mayoría de los jubilados y pensionistas no están obligados a presentar la declaración jurada. Mientras tanto, los pasivos que se hayan jubilado por el régimen de AFAP deben presentar la declaración jurada del IASS 2025 si sus ingresos anuales superan los 963.510 pesos.

A partir del 28 de mayo, se cobrarán las devoluciones con origen en la declaración jurada y desde el 30 de junio comenzará el pago de las cuotas del saldo del impuesto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
tránsito en el centro

Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
Rambla de montevideo

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM
Policiales

Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
ENFRENTAMIENTO

Pelea con palos y cuchillos en Nuevocentro: policía redujo a uno de los hombres; el segundo se dio a la fuga

Te puede interesar

Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde
DEMANDA DE MICHEL, MARCLAY Y BAHL

Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde
Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó sexomnia en causa por abuso sexual a su hija
EXVOCERO DEL EJÉRCITO

Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó "sexomnia" en causa por abuso sexual a su hija
ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia video
EDUCACIÓN

ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia

Dejá tu comentario