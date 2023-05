Colorados e independientes plantearán a socios de la coalición votar con lema común en 2025 en todo el país

Sanguinetti indicó que se planteará la idea al Partido Nacional en una próxima reunión. El objetivo es que “se genere el estímulo político suficiente para que todos los partidos luchen, trabajen y voten con expectativas electorales”, dijo.

El secretario general del Partido Colorado reclamó una mesa de diálogo sobre los gobiernos departamentales y otra sobre los principios orientadores de la coalición. Además, fue consultado sobre la postura de Cabildo Abierto, y afirmó que es una “actitud a veces un poco airada frente a sus colegas, pero hay intereses superiores, no estamos aquí para la minucia, no estamos aquí para la pequeña anécdota, no estamos aquí para administrar humores y malhumores, sino para seguir construyendo el futuro”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que “el espíritu de esta reunión fue la reafirmación y el fortalecimiento de la importancia de la coalición”.

“La coalición es una necesidad hacia el futuro, porque lo que va a estar en discusión el año que viene es la continuidad de un proyecto de transformaciones serias sobre los problemas principales del futuro del país como es la educación, la necesidad de trabajar por la mejora de la situación de la infancia y de la pobreza infantil, como es la necesidad de seguir en el camino de la apertura al mundo; o el freno, o el cuestionamiento a todo y a todos, como lamentablemente ha sido por ahora de parte del Frente Amplio la oposición”, remarcó.