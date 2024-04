Colorados denunciaron al Frente Amplio ante la Corte Electoral por uso de símbolos de su partido

Osta se refirió al uso de la figura de José Batlle y Ordóñez y la palabra Batllismo, vinculada al dos veces presidente de la República y al Partido Colorado. Ambos símbolos “están siendo usados con un fin electoral” que ya no pertenecen a esa colectividad y ahora están en el Frente Amplio.

El prosecretario colorado recordó que la Corte Electoral ya se ha pronunciado sobre ilegitimidad del uso de esos símbolos partidarios y que podría configurarse un delito electoral.

Osta habló particularmente de Fernando Amado, actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo. “Amado, en especial, ya creo que deber ser la tercera vez, o sea es un violador contumaz de la ley electoral”, indicó.

El ministro de la Corte Electoral, José Korzeniak, dijo que no existen sanciones y que la corte puede autorizar o no a seguir usando símbolos o ciertas expresiones en el momento de la inscripción de las hojas de votación. Se prohíbe si corresponden a otro partido bajo el principio de no generar confusión en los electores, indicó Korzeniak.

El tema pasará a una comisión que estudiará el asunto, se dará vista a la contraparte denunciada para que se exprese en los próximos días y luego la corte tomará una resolución.