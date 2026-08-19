RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PALOMA-ROCHA

Colombiano fue condenado a 8 años de prisión y expulsado del país por tentativa de homicidio y privación de libertad contra su expareja

El hombre, de 43 años, ató a la mujer de pies y mano y le colocó un buzo alrededor del cuello. Fue encontrado por la Policía tras un aviso por incidentes y reducido en la vivienda.

la-paloma-rocha-ingreso-ruta

La Justicia condenó a un ciudadano colombiano que en enero de este año había agredido y privado de libertad a su expareja, en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.

Fue condenado por tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas, por lo que deberá cumplir 8 años de prisión y fue expulsado del país.

La Policía recibió una llamada el pasado 20 de enero que alertaba que en una vivienda de El Navío y Calle 13, estaba ocurriendo un hecho de violencia entre una pareja, ambos de 43 años.

detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapinas en omnibus; cumplira 7 anos y 3 meses de prision
Seguí leyendo

Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión

La mujer se comunicó con una expareja y alertarle que el hombre con quien convivía la sometía a maltratos físicos y que temía por su vida.

La Policía encontró la vivienda cerrada, pero escuchó los gritos de auxilio de la mujer. Los efectivos rompieron una ventana e ingresaron, encontrando a la mujer arriba de una cama atada de pies y manos, con un buzo alrededor de su cuello y sofocada.

El hombre apareció desde otra habitación, con un cuchillo, y fue reducido por los efectivos. Al solicitar una emergencia médica, se pudo constatar que la mujer estaba embarazada.

Temas de la nota

Lo más visto

video
luto

Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo
EN PIEDRAS BLANCAS

Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda
BARRIO PRADO

Ómnibus atropelló a una mujer de 62 años al doblar en la esquina de Bv. Artigas y Joaquín Suárez
DESDE ESTE MIÉRCOLES

Aviso de Inumet por precipitaciones copiosas, tormentas fuertes, y vientos fuertes y persistentes
ARTIGAS

Conductor alcoholizado perdió el dominio de su auto y volcó en pleno Puente Internacional de la Concordia

Te puede interesar

Cinco años de cárcel para el hombre que alcoholizado y sin libreta cruzó en rojo y mató a tres jóvenes en un choque video
HUBO ACUERDO ABREVIADO EN TOLEDO

Cinco años de cárcel para el hombre que alcoholizado y sin libreta cruzó en rojo y mató a tres jóvenes en un choque
Fiscal de Toledo recibió amenazas de muerte y agresión verbal, y evalúa denunciar a familiares de víctimas de siniestro
SE RETIRÓ EN PATRULLERO DEL JUZGADO

Fiscal de Toledo recibió amenazas de muerte y agresión verbal, y evalúa denunciar a familiares de víctimas de siniestro
MSP realiza este jueves jornada de vacunación contra meningococo; la lista de vacunatorios sin agenda del interior video
DE 9 A 15 AÑOS

MSP realiza este jueves jornada de vacunación contra meningococo; la lista de vacunatorios sin agenda del interior

Dejá tu comentario