La Justicia condenó a un ciudadano colombiano que en enero de este año había agredido y privado de libertad a su expareja, en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.
Colombiano fue condenado a 8 años de prisión y expulsado del país por tentativa de homicidio y privación de libertad contra su expareja
El hombre, de 43 años, ató a la mujer de pies y mano y le colocó un buzo alrededor del cuello. Fue encontrado por la Policía tras un aviso por incidentes y reducido en la vivienda.
Fue condenado por tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas, por lo que deberá cumplir 8 años de prisión y fue expulsado del país.
La Policía recibió una llamada el pasado 20 de enero que alertaba que en una vivienda de El Navío y Calle 13, estaba ocurriendo un hecho de violencia entre una pareja, ambos de 43 años.
Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión
La mujer se comunicó con una expareja y alertarle que el hombre con quien convivía la sometía a maltratos físicos y que temía por su vida.
La Policía encontró la vivienda cerrada, pero escuchó los gritos de auxilio de la mujer. Los efectivos rompieron una ventana e ingresaron, encontrando a la mujer arriba de una cama atada de pies y manos, con un buzo alrededor de su cuello y sofocada.
El hombre apareció desde otra habitación, con un cuchillo, y fue reducido por los efectivos. Al solicitar una emergencia médica, se pudo constatar que la mujer estaba embarazada.
Dejá tu comentario