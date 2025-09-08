RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNAS 50 VÍCTIMAS RESCATADAS

Colombia y España desarticulan red de explotación sexual de migrantes; entre los detenidos hay un uruguayo

La banda criminal que se dedicaba a la explotación sexual de migrantes estaba conformada por “siete colombianos, dos austríacos, un rumano, un uruguayo y un turco”. Operativo conjunto de Colombia y España.

policia-españa

Autoridades internacionales desarticularon una red de explotación sexual y rescataron a medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia hacia distintos países de Europa, anunció la policía colombiana este lunes.

Las migrantes colombianas son víctimas frecuentes de redes de explotación sexual europeas con enlaces en el país sudamericano, donde las suelen convencer para viajar con ofertas de trabajo fraudulentas.

En el operativo conjunto capturaron a cinco personas en Colombia y dos en España. La banda estaba conformada por "siete colombianos, dos austríacos, un rumano, un uruguayo y un turco", identificado como su líder y prófugo internacional, dijo en rueda de prensa el coronel Carlos Triana, director de la policía colombiana.

La operación tuvo "más de 45 víctimas rescatadas" en Alemania, Austria y Suiza, agregó la delegada de Europol Cristina Checchinato.

La investigación se originó en 2024 en Austria, cuando dos mujeres colombianas fueron abordadas por las autoridades locales y "no pudieron justificar su permanencia legal en el país". Una de ellas presentó una denuncia por explotación sexual.

Las colombianas eran "captadas a través de redes sociales y amigos en común" en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, según las autoridades de ese país.

Al llegar a Europa el grupo les imponía una deuda extorsiva de unos 47.000 dólares que debían pagar con trabajo sexual.

"A muchas de ellas las obligaban a consumir sustancias psicoactivas (...) para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna", agregó Triana.

Los cinco capturados en Colombia esperan una posible extradición a Europa, según la policía del país sudamericano.

FUENTE: AFP

PASADAS LAS 14 HORAS

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones
Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes
ALEXANDRO INFANTE

Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes

