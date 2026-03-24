Colombia decreta tres días de duelo tras la muerte de 69 soldados en accidente aéreo

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , decretó tres días de duelo nacional tras el accidente de un avión militar que dejó 69 muertos en el suroeste del país. La aeronave cayó el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, poco después de despegar.

“ He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo. Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo. Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país. Q.E.P.D.”, escribió Petro en X.

El avión, un Hércules de fabricación estadounidense, transportaba a 125 personas y se precipitó a tierra sobre las 10:00, por causas que aún no fueron determinadas. Entre las víctimas hay soldados, integrantes de la fuerza aérea y policías.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo. Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy

Imágenes difundidas muestran los restos del avión en llamas en medio de la vegetación. Testigos de la zona dijeron haber escuchado una explosión antes de la caída. Equipos de rescate trabajaron en el lugar, donde operan grupos armados y hay cultivos de coca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que no hay indicios de un ataque y explicó que parte de la munición transportada detonó tras el impacto, lo que coincide con los sonidos registrados en videos que circularon en redes sociales.

El presidente calificó el episodio como un “accidente horroroso” y planteó la necesidad de modernizar la flota militar. Gobiernos de la región y Estados Unidos expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Con información de AFP.