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EVITAR INGRESO DE DISPOSITIVOS

Colegio Médico advirtió sobre posibles fraudes con IA en prueba; Facultad de Medicina rechazó reforzar controles

Desde la gremial médica, recomiendan evitar el ingreso a las pruebas con dispositivos electrónicos y realizar un fuerte control de las idas al baño. El Consejo de la Facultad rechazó las sugerencias y optó por mantener sus propios mecanismos.

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El Colegio Médico del Uruguay emitió una alerta sobre posibles fraudes con inteligencia artificial, señalando que durante el último año se presentaron denuncias que llegaron a la Justicia en Argentina, Colombia y España.

El presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer, explicó a Subrayado que al momento no se han comprobado irregularidades en Uruguay.

Sin embargo, ante la prueba única de residencia, que se dará en noviembre y permitirá que unos 2.000 médicos puedan ranquearse, se realizó una advertencia a la Facultad de Medicina sobre nuevas modalidades de fraude electrónico.

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Una de esas modalidades consiste en el uso de una microcámara y un auricular casi imperceptible, con el celular como router. Eso se ha constatado en varios países de la región, aseguró.

El plan propuesto por el Colegio Médico buscaba modificar varios aspectos del sistema actual. Uno de los cambios más significativos fue la sugerencia de que los dispositivos electrónicos fueran custodiados fuera del salón de examen, en lugar de ser guardados en un sobre junto al estudiante, como se hace actualmente.

Además, se recomendó establecer puestos de control con detectores manuales de metales en la entrada. También, se proponía que, después de cada ida al baño, se realizara un nuevo control con detectores, y que durante el examen hubiera detectores de radiofrecuencia para identificar señales electrónicas.

Al finalizar la prueba, se planeaba realizar una auditoría con análisis estadístico de los resultados para detectar posibles patrones.

Sin embargo, tras estas propuestas, el Consejo de la Facultad de Medicina decidió rechazarlas. En la sesión del 7 de octubre, la resolución fue adoptada de manera unánime con una votación de 12 a favor y 0 en contra, optando por mantener sus propios mecanismos.

Niggemeyer aseguró que sorprendió el rechazo por unanimidad a la propuesta.

El hecho debe interpelar a los docentes para buscar la mejor forma de evaluación antes los avances y la rapidez de la IA, indicó.

Desde el Colegio Médico recomiendan evitar ingresar a las pruebas con dispositivos electrónicos y realizar un fuerte control de las idas al baño. Por ejemplo, el año pasado, hubo concursantes que en 3 horas más de diez veces al año.

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