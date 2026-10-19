El Catálogo Nacional de Datos Abiertos del Ministerio del Interior indica que entre enero y setiembre de 2026 hubo 312 homicidios, una cifra que muestra un aumento con respecto al mismo período de 2025, cuando la sumatoria era de 275 y que en 2024, con un registro de 280 casos. En 2023, 276. Los datos son preliminares.
Hubo 312 homicidios registrados entre enero y setiembre de 2026; en el mismo período de 2025 hubo 275, según datos preliminares
Los homicidios aumentaron si se compara tanto a nivel de tercer trimestre como primeros nueve meses del año, respecto a 2025.
En cuanto al trimestre julio-agosto-septiembre, se registraron 111 homicidios este año. Son 19 más que en el tercer trimestre de 2025, cuando hubo 92 crímenes.
En Montevideo, la cifra es 193 en los primeros nueve meses del año 2026, frente a 155 en 2025, 167 en 2024 y 151 en 2023.
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