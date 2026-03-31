Colapinto dará una exhibición a bordo de un F1 en la ciudad de Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto confirmó que dará una exhibición de manejo a bordo de un auto de la Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires el 26 de abril, antes de disputar el Gran Premio de Miami en mayo.

Colapinto ocupa un asiento principal de la escudería francesa Alpine desde mayo de 2025, después de haber debutado en Williams en setiembre de 2024 como sustituto del estadounidense Logan Sargeant.

"¡Nos vemos en casita, vengan todos!", escribió el martes en Instagram el piloto de 22 años, sobre la gráfica que anunciaba el evento.

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El acto en Buenos Aires transformará las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el turístico barrio de Palermo, en un circuito callejero de dos kilómetros.

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El fenómeno Colapinto ha revolucionado a la sociedad argentina, para la que el automovilismo es uno de los deportes de más convocatoria.

En las décadas de 1970 y 1980 Carlos Reutemann corrió con las escuderías Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Pero la máxima leyenda argentina es Juan Manuel Fangio, quien ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 en la década de 1950.

Colapinto obtuvo el puesto 16 en el Gran Premio de Japón disputado el domingo. Tiene un punto en tres pruebas en la temporada.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó en Suzuka y se convirtió en el más joven (19 años) en liderar el mundial de Fórmula 1.

FUENTE: AFP.