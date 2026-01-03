RECIBÍ EL NEWSLETTER
Estados Unidos y Venezuela

"Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador" afirmó Lacalle Pou

"No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?", dijo el expresidente.

Foto: archivo

El expresidente de la república, Luis Lacalle Pou, se refirió a la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro el sábado.

"Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus “aliados”. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción", expresó en la red social X.

Además agregó que "falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?".

partido independiente espera que se abra el camino definitivo hacia la recuperacion de la libertad y la democracia
Partido Independiente espera que se abra "el camino definitivo hacia la recuperación de la libertad y la democracia"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisLacallePou/status/2007486358571323672&partner=&hide_thread=false

