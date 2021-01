Cohen: "en la medida que más uruguayos nos vacunemos, será mejor para toda la población"

Entrevistado por Blanca Rodríguez en Subrayado este martes 26, Cohen aseguró que siempre estuvo de acuerdo con la no obligatoriedad de la vacuna. "Podría ser que algunos grupos sean obligados, puede ser, pero mejor es explicar bien el beneficio de las vacunas", agregó.

En tanto, a pocas horas de que el gobierno defina qué medidas tomará a partir del 1 de febrero, Cohen opinó que “una apertura general de las fronteras no sería lo adecuado", y agregó que se podría abrir para uruguayos o residentes. El gobierno analizará este miércoles lo ocurrido a raíz de las decisiones que rigen hasta el 31 de enero y definirá cómo continuarán a partir del mes próximo.

El plan de vacunación. Sobre el plan de vacunación que el gobierno implementará cuando lleguen las vacunas, Cohen dijo que “Uruguay está tratando de aprender de lo que está haciendo Israel ahora", en referencia al país que más población vacunó y bajó 60% los contagios.

El coordinador del GACH destacó que a pesar de que llegue la vacuna al país, "los uruguayos deberán mantener las medidas sanitarias que se establecieron cuando comenzó la pandemia por el Coronavirus".

"Si todos los uruguayos cumpliéramos con las medidas recomendadas estaríamos mejor”, comentó. "Todo lo bueno que se hizo en los primeros siete meses no se pierde, pero no estamos contentos porque decimos desde el principio que no queríamos ningún uruguayo muerto", agregó.

Cohen señaló que de una etapa de crecimiento exponencial de los contagios, se pasó ahora a una de crecimiento sostenido donde se perdió la capacidad de rastreo en un 40%.