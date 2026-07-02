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FUNCIONARIOS DEL ESTADO

COFE rechaza "ajuste del gobierno" en Rendición de Cuentas, porque "elimina cientos de cargos vacantes"

"Se debilita la capacidad de los organismos para brindar servicios a la población", dice el comunicado difundido este jueves.

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La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) fue crítica con la Rendición de Cuentas que presentó el gobierno el martes, por considerar que "elimina cientos de cargos vacantes" en la Administración Central sin negociación colectiva. Los trabajadores expresaron su rechazo al "ajuste del gobierno".

"La Rendición de Cuentas recorta 1.321 millones de pesos en Rubros Salariales y Gastos de Funcionamiento", enfatiza el texto y señala que esto afecta a "casi la totalidad de los ministerios". Para COFE, el gobierno incumple la legislación vigente en este tema.

"Se eliminan cargos vacantes de ingreso y de ascenso, correspondientes a escalafones de servicio, administrativos, técnicos y profesionales. Se reducen cargos de ingreso a la función pública, se afecta la carrera administrativa y los ascensos, y se debilita la capacidad de los organismos para brindar servicios a la población", indican los funcionarios sindicalizados.

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Oddone: "Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma las metas fiscales del Presupuesto"

"Esta política de recorte representa una reducción de $ 891 millones anuales en el Rubro '0 Servicios Personales', producto principalmente de la eliminación de vacantes en la Administración Central. A esto debe sumarse el recorte de $ 430 millones en gastos de funcionamiento en los ministerios", detalla.

Para COFE, la creación de nuevas estructuras como la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales es innecesaria porque las tareas de esta se desarrollan en servicios actuales. "El Poder Ejecutivo opta por crear nuevas estructuras, cargos de dirección y cargos de particular confianza, duplicando funciones y aumentando la discrecionalidad. En esos organismos que se crean continuarán designando para su conducción más cargos políticos y de confianza".

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