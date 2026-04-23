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ODDONE Y CASTILLO AL PARLAMENTO

Coalición Republicana rechaza modificaciones al sistema previsional y refiere a "apropiación" de fondos de trabajadores

"Se pretende sustituir un sistema donde el trabajador elige y controla, por otro donde queda cautivo", afirman. "Los fondos de jubilación no son del gobierno ni de los sindicatos. Son de quienes los generaron", sostienen.

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La bancada de legisladores de la Coalición Republicana expresó este jueves "su más firme rechazo a las modificaciones impulsadas en el sistema previsional que avanzan hacia la apropiación estatal de los fondos de los trabajadores".

Según la oposición, este camino reproduce experiencias que fracasaron como la de Argentina en la época del kircherismo con apropiación de ahorros jubilatorios, destrucción de la confianza y debilitamiento de la seguridad jurídica.

"Se pretende sustituir un sistema donde el trabajador elige y controla, por otro donde queda cautivo. Eso no es una mejora: es un retroceso", afirman los legisladores.

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"El diálogo quiere decir: 'revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas'; las que funcionan, no hay que tocarlas", dijo Orsi

La coalición sostiene que los cambios surgen en un momento de crecimiento del país por debajo de lo previsto y en un contexto internacional adverso. Además, generarán incertidumbre, afectarán la credibilidad y la estabilidad, y erosionan la confianza.

Desde la oposición, indican que la ciudadanía ya rechazó ese camino e insistir es desconocer ese pronunciamiento. "Los fondos de jubilación no son del gobierno ni de los sindicatos. Son de quienes los generaron", afirman.

La Coalición Republicana convocará al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al Parlamento.

El gobierno presentará la semana próxima el documento con los resultados del diálogo social sobre el sistema previsional. Según pudo saber Subrayado, se mantiene el ahorro individual pero se propone que lo administre un organismo estatal.

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