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CAMBIOS AL SISTEMA PREVISIONAL

"El diálogo quiere decir: 'revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas'; las que funcionan, no hay que tocarlas", dijo Orsi

Las que se puedan corregir, yo creo que hay que estar abiertos a corregir", afirmó el presidente sobre los cambios en el sistema previsional.

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El presidente Yamandú Orsi fue consultado este jueves sobre el futuro de las AFAP en el marco del diálogo social promovido por el gobierno que, una vez finalizado, tendrá la semana que viene la presentación oficial del documento.

"Veremos cuando nos hagan la presentación del diálogo (social); yo todavía no lo leí", indicó. "Ahí se está hablando mucho pero creo que hay cosas que no son exactas, pero hasta que yo no lo lea. Sé que está generando alguna inquietud", sostuvo.

Orsi recordó que no acompañó el plebiscito sobre el sistema previsional, porque apostaba a un diálogo social. "El diálogo quiere decir: 'revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas'; en las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Las que se puedan corregir, yo creo que hay que estar abiertos a corregir", afirmó.

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