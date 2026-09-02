Clubes de ciencia: escolares de 5º año armaron un proyecto para prevenir estafas

Alumnos de 5º año de la Escuela Nº27 de Fray Bentos armaron un proyecto para prevenir estafas en el marco de los clubes de ciencia.

El proyecto surgió por un trabajo que hicieron los niños con Ceibal sobre “las redes sociales y lo que compartimos en internet”, contó una de las alumnas.

Entonces, vieron una noticia sobre un vecino de Fray Bentos de 90 años al que habían estafado con el cuento del tío.

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“Cada vez son más las estafas digitales y casi siempre hacia adultos mayores, porque son el tipo de persona más vulnerable”, explicó la niña.

“Concluimos que cada vez son más las estafas digitales y queremos prevenirlas”, contó otro alumno.

Como parte de las tareas que realizaron en este sentido, una fue un taller con familias para prevenir estas estafas. También repartieron folletos en la zona de la plaza Constitución. Además, solicitarán a la Intendencia que realice talleres con jubilados.

Ante cualquier caso sospechoso “llamá para verificar”, dicen los escolares. “Nunca des información”, remarcaron.