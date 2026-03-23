Clubes de básquetbol buscan niñas y adolescentes para sus planteles e impulsar la rama femenina del deporte

Clubes llaman a niñas y adolescentes que quieran practicar básquetbol para integrar sus planteles. Los entrenadores destacan que si bien el básquet femenino ha crecido en los últimos años, aún el número de jugadoras es mucho menor que en los equipos de varones.

Sebastián Bergara, coordinador de formativas y entrenador del Club Larrañaga, contó que en este espacio siempre hubo lugar para las niñas y desde hace cuatro años compiten en la rama femenina: "Antes de tener femenino, practicábamos mixto. Y después termino siendo una necesidad, que teníamos cantidad de niñas, y hace tres años que estamos compitiendo en la rama femenina".

Llaman a jóvenes de 17, 18 y 19 años que tengan experiencia en básquetbol, para que puedan competir. También niñas de 12 años.

"Contando la escuelita, tenemos 20 chiquilinas en el club", dijo Juan Rovira, coordinador de las formativas del Club Atlético Atenas. "Tenemos casi 120 chiquilines en el club", agregó. Llaman a niñas de entre 8 y 14 años para comenzar a formarse.

"El básquetbol femenino viene creciendo muchísimo. Hace un par de años había muy pocas chicas que lo practicaban, y hoy es una realidad. La mayoría de los equipos tienen 3 o 4 categorías para presentar. Hay algunos equipos que recién están empezando con el proyecto femenino y tienen un poco menos de categoría, pero antes no pasaba que los equipos tengan proyecto femenino y hoy es una realidad", aseguró Bergara.

"Vienen con un empuje muy grande. El club estuvo cerrado durante dos años, lo abrimos hace cinco. Estamos intentando traer el femenino, no ha sido fácil. Hemos logrado tener una categoría, que es la U12 y U14. Estamos haciendo el esfuerzo para poder lograr estar en todas las categorías", sostuvo Rovira.

Ambos entrenadores destacan el básquetbol como "herramienta educativa para la vida cotidiana" y como un espacio que "les da todo, compañerismo, viaje, vestuario, compromiso".

"Jugar para el equipo", "todos los deportes son para todos" y "es un deporte muy lindo, compartís con mucha gente y conocés cosas nuevas", "el deporte te da mucho valor y compañerismo", "me ha dado mucha amistad", dijeron jóvenes que son parte de los clubes.