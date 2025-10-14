Clubes de baby fútbol de Piedras Blancas denuncian robos constantes y piden colaboración

A la Liga de Piedras Blancas , en Montevideo, la integran 26 clubes de niños. Allí se hacen prácticas de baby fútbol pero, además, estos lugares cumplen un rol social importante en el barrio.

Los niños acuden a los merenderos de estas instituciones barriales, festejan los días importantes y encuentran un espacio de contención que se mezcla con el deporte.

En el Club Estrella de Oro, jugaron, por ejemplo, José Luis Rodríguez –jugador de la selección, conocido como Pumita Rodríguez–, o Maximiliano Silvera, jugador de Peñarol.

En el último tiempo, pese a tener rejas y otras medidas de seguridad, estos clubes de baby fútbol han sufrido una serie de robos, en algunos casos en la misma semana. Sus autoridades reclaman que no tienen respuestas de parte de la Policía; según afirmaron, en lo que va del año, el club Estrella de Oro hizo unas 10 denuncias por robos y rapiñas.

Óscar de los Santos, presidente de uno de los clubes, y Marcia, directiva del Club Estrella de Oro, hablaron sobre la situación con Subrayado (ver video principal).

Por donaciones de alimento o insumos para el club, las personas pueden comunicarse al celular 096 440 377.