Club realiza campaña para colaborar con la familia de un director técnico que fue asesinado en intento de rapiña

El sábado pasado en Sayago un hombre de 44 años fue asesinado en la puerta de su casa , cuando delincuentes intentaron robarle la moto al novio de su hija.

La víctima era director técnico de la categoría 2019 del club Libertad Washington de Colón, y sus hijos juegan allí. Es por esto que la institución está realizando una campaña para ayudar a la familia de Nicolás.

Nicolás estaba mirando el partido clásico junto a varios de sus hijos y cuando sintió ruido en el frente de su casa, salió y vio a los delincuentes. Enseguida le dijo a sus hijos que entraran y él lo hizo también, pero los delincuentes dispararon contra la puerta y lo mataron.

"Recién había comenzado el clásico cuando recibo una llamada del hermano de Nicolás, para comentarme que estaba yendo al hospital con él, que había sido baleado en la puerta de la casa. Salí inmediatamente y llegando fue que otra vez se comunica conmigo para avisarme que no había resistido", contó Víctor Rodríguez, vicepresidente del club.

"Nicolás es padre de seis hijos, dos chicos, chicos, de 9 y de 12 años", dijo y afirmó que precisan colaboración, por lo que resolvieron apoyarlos. Reciben donaciones como comestibles, económica, ropa, útiles. "Todo sirve porque es una familia de clase media baja y al perder al pilar fundamental, van a precisar todo tipo de apoyo".

"Nicolás era un compañero impresionante para todos. Muy querido por los niños del club, dirigía la categoría 2019, y además era hincha del club. Juegues donde juegues, el día y la hora él estaba ahí. Deja un vacío enorme, no solo en el club, sino que en la familia, porque era el pilar, no solo emocional sino económico de su familia", sostuvo.

El contacto para colaborar es 094 501 267 y otro tipo de donaciones se recibe en el club, en camino Colman. "De lunes a viernes después de las 18:00 horas siempre hay gente y si hay que ir a buscar a cualquier lado, pasamos un contacto", detalló Víctor.