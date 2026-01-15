Clave policial: Marconi, un barrio bajo fuego con balaceras constantes y vecinos que eligen mudarse

El barrio Marconi viene siendo escenario de reiteradas balaceras; este jueves además, un joven de 29 años fue asesinado.

En la última semana el barrio Marconi se convirtió en escenario de guerra o al menos así lo reflejaban sus calles. En una semana se contabilizaron cerca de 500 casquillos de calibre 9 milímetros y de calibre 5,56 es decir, perteneciente a un fusil.

Las balaceras no tienen horario y se han registrado en plena calle. El viernes pasado una mujer que estaba en la puerta de su casa resultó herida por una bala perdida. También un caballo fue herido en una esquina donde se ubicaron más de 80 casquillos.

En el barrio hay dos bandas que se enfrentan, una ya conocida por los vecinos y por la Policía: los Bartolo y otra que quiere imponerse mostrando su poder de fuego con tiros generalmente al aire.

También se han dado enfrentamientos. Este jueves la violencia llegó a su poder más extremo: un joven de 29 años fue asesinado en plena calle.

La Policía dispuso a varias reparticiones para trabajar en el barrio entre ellas la DIGOE, recientemente creada para situaciones de extrema violencia o de crisis, pero pese al intenso patrullaje la violencia continúa.

La presencia se va a seguir incrementando y más allá de la DIGOE también trabaja la Guardia Republicana y personal de Investigaciones.