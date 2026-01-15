RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME ESPECIAL

Clave policial: Marconi, un barrio bajo fuego con balaceras constantes y vecinos que eligen mudarse

En el barrio hay dos bandas que se enfrentan, una ya conocida por los vecinos y por la Policía: los Bartolo y otra que quiere imponerse mostrando su poder de fuego con tiros generalmente al aire.

CLAVE-POLICIAL-MARCONI

El barrio Marconi viene siendo escenario de reiteradas balaceras; este jueves además, un joven de 29 años fue asesinado.

En la última semana el barrio Marconi se convirtió en escenario de guerra o al menos así lo reflejaban sus calles. En una semana se contabilizaron cerca de 500 casquillos de calibre 9 milímetros y de calibre 5,56 es decir, perteneciente a un fusil.

Las balaceras no tienen horario y se han registrado en plena calle. El viernes pasado una mujer que estaba en la puerta de su casa resultó herida por una bala perdida. También un caballo fue herido en una esquina donde se ubicaron más de 80 casquillos.

clave policial: que se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del ano
Seguí leyendo

Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

En el barrio hay dos bandas que se enfrentan, una ya conocida por los vecinos y por la Policía: los Bartolo y otra que quiere imponerse mostrando su poder de fuego con tiros generalmente al aire.

También se han dado enfrentamientos. Este jueves la violencia llegó a su poder más extremo: un joven de 29 años fue asesinado en plena calle.

La Policía dispuso a varias reparticiones para trabajar en el barrio entre ellas la DIGOE, recientemente creada para situaciones de extrema violencia o de crisis, pero pese al intenso patrullaje la violencia continúa.

La presencia se va a seguir incrementando y más allá de la DIGOE también trabaja la Guardia Republicana y personal de Investigaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
MONTEVIDEO

Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

Te puede interesar

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
SALUD PÚBLICA

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego video
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
Clave policial: Marconi, un barrio bajo fuego con balaceras constantes y vecinos que eligen mudarse video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: Marconi, un barrio bajo fuego con balaceras constantes y vecinos que eligen mudarse

Dejá tu comentario